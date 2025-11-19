Pentru prima dată, un român a fost numit adjunct al ministrului de externe al Vaticanului. Cine e monseniorul Mihăiță Blaj

Modificat la 15:25 19 Noi 2025

Publicat la 14:36 19 Noi 2025

Publicat la 14:36 19 Noi 2025 Modificat la 15:25 19 Noi 2025

Mihăiță Blaj a activat în funcția de consilier de nunțiatură în aceeași structură / sursă foto: Vatican News

Papa Leon l-a numit pe monseniorul Mihăiță Blaj în funcția de subsecretar al Secției pentru Raporturile cu Statele și Organizațiile Internaționale din cadrul Secretariatului de Stat al Sfântului Scaun. Până acum, Blaj a activat ca și consilier de nunțiatură în aceeași structură.

Este pentru prima dată când un român ocupă această funcție, potrivit ambasadorului României la Vatican, George Bologan.

Originar din Gherăiești, județul Neamț, născut la 7 octombrie 1978, monseniorul Blaj a fost sfințit preot în 2004 pentru Dieceza de Iași.

Este doctor în teologie și face parte din Serviciul diplomatic al Sfântului Scaun din 2012, notează Vatican News.

De-a lungul carierei, a fost trimis la nunțiaturile apostolice din Ecuador (2012), Georgia (2015) și Ciad (2019).

Din ianuarie 2022 activează în cadrul Secției pentru Raporturile cu Statele și Organizațiile Internaționale.

Noul oficial român al Vaticanului vorbește limbile italiană, franceză, engleză, spaniolă și germană.

Monseniorul Mihăiță Blaj va coordona relațiile cu statele și organizațiile internaționale în cadrul diplomației Vaticanului.