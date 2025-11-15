Papa Leon s-a întâlnit la Vatican cu vedete de la Hollywood. Ce cadou a primit Suveranul Pontif din partea regizorului Spike Lee

Cate Blanchett şi Papa Leon, la întâlnirea de azi, 15 noiembrie, de la Vatican. Sursa foto: Profimedia Images

Papa Leon al XIV-lea a declarat sâmbătă, în cadrul unei audienţe la Vatican, unui grup de actori şi regizori de la Hollywood că situaţia cinematografelor este una dificilă şi că este nevoie de un efort mai mare pentru a le proteja şi pentru a păstra experienţa colectivă a vizionării filmelor, informează Reuters, potrivit Agerpres. Suveranul Pontif a avut parte de o surpriză din partea regizorului american Spike Lee, care a venit împreună cu soţia lui, Tonya. La final, Papa Leon i-a îndemnat pe toţi să își continue munca de "pelerini ai imaginației", contribuind la "aducerea speranței", a relatat BBC.

Printre vedetele prezente s-au numărat actriţele australiană Cate Blanchetti, actorul american Chris Pine şi regizorul laureat cu Oscar Spike Lee. Pentru Leon, primul papă originar din Statele Unite, cinematografia este un "atelier al speranţei" esenţial într-o perioadă de incertitudine globală şi suprasaturare digitală, conform sursei citate.

Regizorul american Spike Lee i-a oferit lui Leon un tricou de baschet la întâlnire, au scris jurnaliştii de la CNN. Monica Bellucci, care a jucat-o pe Maria Magdalena în filmul "Patimile lui Hristos" al lui Mel Gibson, s-a întâlnit și ea cu Suveranul Pontif, la fel ca și actorul Adam Scott, din serialele "Parks and Recreation" și "Severance", și Sergio Castellitto, care l-a interpretat pe cardinalul Tedesco în filmul "Conclave", care dramatizează procesul secret de alegere a papalui.

"Cinematografele se confruntă cu un declin îngrijorător, multe fiind dispărând din oraşe şi cartiere", a precizat Papa Leon al XIV-lea.

"Nu puţini sunt cei care spun că arta cinematografică şi experienţa de a vedea un film la cinema sunt în pericol. Îndemn instituţiile să nu renunţe, ci să coopereze pentru a afirma valoarea socială şi culturală a acestei activităţi", a subliniat suveranul pontif.

În multe ţări, încasările la box-office rămân mult sub nivelurile înregistrate înainte de pandemia de COVID-19, iar în SUA şi Canada încasările multiplexurilor au fost în această vară la cel mai scăzut nivel din 1981, cu excepţia perioadei de lockdown din timpul pandemiei de COVID-19.

Potrivit papei, cinematografia, care marchează anul acesta 130 de ani de existenţă, a evoluat de la un joc de lumini şi umbre la o formă capabilă să dezvăluie cele mai profunde întrebări ale umanităţii.

"Cinema-ul nu înseamnă doar imagini în mişcare; el pune speranţa în mişcare", a afirmat papa, adăugând că a intra într-o sală de cinema este "asemenea trecerii unui prag" într-un spaţiu în care imaginaţia se lărgeşte şi până şi durerea poate căpăta un nou sens.

O cultură modelată de stimuli digitali constanţi riscă să reducă poveştile la ceea ce algoritmii prezic că va avea succes, a avertizat el.

"Logica algoritmilor tinde să repete ceea ce funcţionează, însă arta deschide ceea ce este posibil", a subliniat Leon, îndemnând cineaştii să apere "lentoarea, tăcerea şi diferenţa" atunci când acestea pun povestea în valoare.

Papa i-a încurajat, de asemenea, pe artişti să abordeze cu onestitate violenţa, războiul, sărăcia şi singurătatea, subliniind că un cinema bun "nu exploatează suferinţa; o recunoaşte şi o explorează".

El i-a lăudat nu doar pe regizori şi pe actori, ci şi pe numeroşii profesionişti din spatele camerelor, a căror măiestrie face posibile filmele, descriind cinematografia drept "un efort colectiv în care nimeni nu este autosuficient".

La finalul discursului, lunga listă de invitaţi a trecut pe rând să îl întâlnească pe papă, mulţi oferindu-i daruri. Printre aceştia s-a numărat regizorul Spike Lee, care i-a dăruit un maiou al echipei de baschet New York Knicks, inscripţionat cu "Pope Leon 14".

Înaintea întâlnirii de sâmbătă, Vaticanul a făcut publice patru dintre filmele preferate ale papei: "The Sound of Music", de Robert Wise, "It's a Wonderful Life", semnat de Frank Capra, "Ordinary People", în regia lui Robert Redford, şi "La vita e bella", de Roberto Benigni.