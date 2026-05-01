Pete Hegseth a bătut palma cu șapte giganți AI pentru activități militare secrete la Pentagon. O companie importantă a fost exclusă

3 minute de citit Publicat la 22:41 01 Mai 2026 Modificat la 22:41 01 Mai 2026

Pentagonul a anunțat că a încheiat acorduri cu șapte firme din domeniul AI pentru utilizarea tehnologiei lor în scopuri clasificate. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă: Getty Images

Pentagonul a anunțat, vineri, că a încheiat acorduri cu șapte companii de top din domeniul Inteligenței Artificiale, AI, pentru utilizarea produselor acestora în activități militare clasificate, notează The Guardian.

Este vorba despre SpaceX, OpenAI, Google, Nvidia, Reflection, Microsoft și Amazon Web Services.

„Aceste acorduri accelerează transformarea către consolidarea statutului armatei Statelor Unite drept forță de luptă axată pe Inteligența Artificială și vor întări capacitatea luptătorilor noștri de a-și păstra superioritatea decizională în toate domeniile războiului”, a menționat Departamentul american al Apărării într-un comunicat.

Cele șapte companii au fost de acord cu implementarea tehnologiei lor de către armata americană pentru „orice utilizare legală”, potrivit Pentagonului.

Anterior acordului anunțat vineri, compania Anthropic, care produce popularul chatbot Claude, a considerat nesatisfăcătoare abordarea Pentagonului și a cerut explicit ca tehnologia sa să nu fie folosită pentru supravegherea în masă a cetățenilor americani sau în sisteme de armament complet autonome.

Pentagonul a refuzat să accepte limitările Anthropic și a desemnat în martie compania fondată de Dario și Daniela Amodei drept „risc pentru lanțul de aprovizionare”.

În replică, Anthropic a dat în judecată Administrația Trump, inclusiv Departamentul Apărării, susținând că măsura este o „răzbunare ilegală”.

O înțelegere de zeci de miliarde între giganții tehnologici și Pentagon

Departamentul Apărării din SUA alocă zeci de miliarde de dolari pentru programele de tehnologie vizând spionajul, războiul cu drone și multe altele.

Departamentul condus de Pete Hegseth a solicitat 54 de miliarde de dolari doar pentru dezvoltarea de arme autonome.

În urma acordului anunțat vineri, nu a fost specificat modul în care va fi implementată tehnologia fiecărei companii partenere.

Una dintre firme, Reflection AI, nu a lansat încă un model disponibil publicului.

Obiectivul companiei, înființată în urmă cu doi ani, este de a crea modele open-source ca și contrapondere la firmele chineze de Inteligență Artificială, cum ar fi DeepSeek.

Reflection urmărește să atragă 25 de miliarde de dolari, după cum a relatat Wall Street Journal în martie, și a primit finanțare de la Nvidia, precum și de la fondul numit 1789 Capital, în care Donald Trump Jr. este partener.

Planurile Pentagonului în privința utilizării AI au stârnit controverse și îngrijorări cu privire la cheltuielile publice, securitatea cibernetică globală și perspectiva ca tehnologia să fie utilizată pentru supravegherea populației.

Îngrijoările au crescut după ce, în ianuarie, Pete Hegseth, a anunțat „o nouă strategie de accelerare a Inteligenței Artificiale”.

Secretarul Apărării a menționat că intenționează „să descătușeze experimentarea, să elimine barierele birocratice, să se concentreze pe investiții și să demonstreze valabilitatea abordării de execuție necesare pentru a garanta că SUA sunt lider în Inteligența Artificială militară, în timp ce aceasta va deveni dominantă în viitor”.

Nivelurile de impact 6 și 7

Vineri, Pentagonul a spus că firmele selectate vor fi integrate în așa-numitele standarde de securitate cibernetică IL 6 și IL 7 (Impact Level 6, 7, adică „Nivel de impact 6, respectiv 7”, n.r.).

Standardele respective se referă la stocarea și procesarea informațiilor clasificate în cloud și sunt esențiale pentru integrarea Inteligenței Artificiale în operațiunile militare, permițând sistemelor AI să acceseze date sensibile, până la categoria „strict secret”.

„Rolul lor (al sistemelor AI de la firmele semnatare, n.r.) va fi de a simplifica sinteza datelor, a îmbunătăți înțelegerea situațională și a spori procesul decizional al combatanților în medii operaționale complexe”, se spune în declarația oficială.

Responsabilii din Departamentul Apărării cred că semnarea unui acord cu rivalii companiei Anthropic ar putea readuce startup-ul refractar la masa negocierilor, după cum a relatat The New York Times.

Cel mai recent model de Inteligență Artificială al Anthropic, numit Mythos și axat pe securitatea cibernetică, i-a șocat pe oficialii guvernamentali și pe cei din sistemul bancar cu capacitatea sa de a detecta vulnerabilități în software-ul testat.

De asemenea, lansarea Mythos a complicat eforturile lui Trump și Hegseth de bloca Anthropic pe „lista neagră”, notează The Guardian.