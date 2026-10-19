Peter Magyar va crește taxele pentru marile averi pentru a reduce impozitele ungurilor cu venituri mici

Magyar a anunţat introducerea unei noi taxe, aşa-numita "taxă extraordinară pe miliardari". Foto: Getty Images

Guvernul ungar a anunţat luni un nou impozit pe marile averi şi o creştere a cotei impozitului pe profit pentru cele mai mari companii, obiectivul fiind reducerea deficitului bugetar până la 4,9% din PIB în 2027 şi finanţarea reducerii impozitelor pentru persoanele cu venituri mici şi creşterea pensiilor, informează EFE, potrivit Agerpres.

Noul guvern "a moştenit o harababură" de la administraţia anterioară a lui Viktor Orban, a declarat în Parlament prim-ministrul Peter Magyar, în timp ce prezenta primul proiect de buget după câştigarea alegerilor din luna aprilie.

Magyar a anunţat introducerea unei noi taxe, aşa-numita "taxă extraordinară pe miliardari", care va afecta cetăţenii cu active de peste un miliard de forinţi (2,75 milioane de euro). De asemenea, cota impozitului pe profit va fi majorată de la 9%, până la 11%, pentru companiile cu venituri care depăşesc 496 de milioane de euro.

Graţie acestor măsuri, executivul de la Budapesta se aşteaptă să reducă deficitul bugetar până la 4,9% din PIB în 2027, faţă de nivelul de 7,5% din PIB estimat înainte de prezentarea proiectului de buget. Comisia Europeană prognozează că deficitul Ungariei va ajunge la 6,2% din PIB în acest an.

De asemenea, premierul ungar a anunţat o creştere a taxelor pe tutun şi băuturi alcoolice, precum şi pe publicitate, printre altele. Cu aceste venituri, statul va finanţa reducerea impozitului pentru cetăţenii cu venituri mici de la 15%, până la 9%, în timp ce ajutoarele familiale vor fi dublate, iar salariile vor creşte în mai multe sectoare.

Începând din 2027, pensia minimă va fi majorată, de la 80 de euro pe lună în prezent, până la 330 de euro, o măsură de care vor beneficia sute de mii de oameni.

Peter Magyar a câştigat alegerile din aprilie, promiţând, printre altele, recuperarea a aproximativ 17 miliarde de euro din fondurile UE care au fost îngheţate de Comisia Europeană din cauza erodării statului de drept sub guvernele conduse de Viktor Orban.