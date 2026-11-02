Politico: Aliaţii se tem că Trump "își va vărsa frustrările" pe NATO în cazul unei înfrângeri la alegerile de la jumătatea mandatului

3 minute de citit Publicat la 08:27 02 Noi 2026 Modificat la 08:27 02 Noi 2026

Aliaţii se tem că Trump "își va vărsa frustrările" pe NATO în cazul unei înfrângeri la alegerile de la jumătatea mandatului. sursa foto: Getty

Țările NATO se pregătesc pentru cel mai rău scenariu înaintea alegerilor de marți din SUA. Cinci diplomați NATO au declarat c aliații europeni se tem că, dacă republicanii pierd, Donald Trump ar putea ataca mult mai dur Alianța, scrie Politico.

Logica e că dacă va fi blocat de Congres în politica internă, Trump, care este și comandantul armatei americane, ar putea încerca să își lase amprenta în politica externă, unde are mai multă libertate. Asta ar putea însemna retragerea a încă mii de militari americani din Europa, au spus trei dintre diplomați.

"De obicei, președinții slăbiți spre finalul mandatului își descarcă frustrările și se aventurează în politica externă", a spus un înalt oficial european din domeniul apărării. Iar atacurile la adresa NATO "par să facă parte constant din felul în care vede Trump lumea".

Olivia Wales, purtătoare de cuvânt adjunctă a Casei Albe, a declarat pentru Politico că "președintele Trump a făcut mai mult pentru NATO decât oricine". Ea a amintit de acordul aliaților de a crește cheltuielile pentru apărare la 5% din PIB până în 2035, de întărirea prezenței militare americane în Groenlanda și de eforturile de a opri războiul Rusiei din Ucraina.

Totuși, a spus ea, Trump consideră în continuare că aliații din NATO ar fi trebuit să sprijine SUA în războiul cu Iranul."Președintele nu va accepta niciodată declinul Occidentului și va continua să apere fără ezitare interesele americane, acasă și în lume", a adăugat Wales.

Democrații sunt favoriți să câștige Camera Reprezentanților și ar putea prelua și Senatul, iar popularitatea lui Trump a ajuns la cel mai scăzut nivel din cariera sa.

Temerile vin pe fondul unor tensiuni tot mai mari între SUA și Europa. Washingtonul a oprit serviciile Starlink pentru Ucraina, iar Trump s-a apropiat din nou de Vladimir Putin, cu doar câteva săptămâni înainte de vot. Noi atacuri ar slăbi și mai mult NATO, chiar în momentul în care Rusia își intensifică sabotajele și războiul hibrid în Europa.

"Ar putea fi foarte furios", a spus unul dintre diplomați. Și, în acest caz,"va fi foarte dur".

Trupe, bani și Ucraina

Principala îngrijorare este o analiză a trupelor americane din Europa, așteptată până în decembrie. Dacă va fi blocat acasă, Trump ar putea decide o retragere mult mai mare, pentru a-și mulțumi electoratul MAGA, au spus trei diplomați.

De asemenea, Trump ar putea condiționa prezența americană în Europa de acceptarea unui acord de pace pentru Ucraina susținut de SUA, a explicat Oana Lungescu, fost oficial NATO, în prezent cercetător la Royal United Services Institute.

"Există riscul ca toate aceste subiecte, precum trupele americane, Ucraina, securitatea Europei, să fie puse pe masă într-o înțelegere mai mare cu Putin", a spus ea. "Asta ar crea o situație foarte periculoasă pentru Europa."

Potrivit diplomaților, Trump ar mai putea reduce contribuția SUA la bugetul comun al NATO, ar putea limita programul prin care aliații cumpără arme pentru Ucraina și s-ar putea apropia și mai mult de Rusia.

O înfrângere grea a republicanilor ar putea aduce schimbări și la Pentagon, cu efecte asupra planurilor aflate acum în lucru. Ministrul Apărării, Pete Hegseth, a devenit foarte nepopular în Congres, pentru că refuză să informeze parlamentarii, mai ales pe democrați, despre buget și operațiuni.

De aceea, se speculează că Hegseth ar putea pleca după o înfrângere a lui Trump. Un Congres controlat de democrați ar putea deschide anchete privind demiterea fără motiv a zeci de generali și amirali, dar și privind războiul cu Iranul, care nu merge bine. Audierile l-ar bloca pe Hegseth și ar pune administrația într-o lumină proastă.

Dacă Hegseth pleacă, Pentagonul ar intra într-o perioadă de tranziție, iar deciziile privind retragerea trupelor din Europa ar putea fi amânate cu săptămâni sau luni.

În teorie, un Congres democrat l-ar limita pe Trump și în politica externă și de apărare. În plus, legea americană prevede în prezent un minim de 76.000 de militari în Europa.

Însă „e puțin probabil ca acest prag minim să reziste în fața unei analize juridice, iar Trump a arătat că e dispus să ignore instanțele”, a spus Jennifer Kavanagh, cercetător la think tank-ul Defense Priorities. "Administrația a ignorat de multe ori deciziile Congresului privind banii și a finanțat activități pe care acesta nu le-a aprobat."

Dacă Trump va decide o retragere masivă, Europei îi va fi cel mai greu să înlocuiască războiul electronic, apărarea antiaeriană, informațiile și recunoașterea, realimentarea în zbor și unele capacități logistice, a explicat ea.

Alți aliați sunt mai sceptici. "Tot timpul s-a speculat că Trump va scoate SUA din NATO, dar asta nu s-a întâmplat", a declarat pentru Politico ministrul Apărării din Muntenegru, Dragan Krapović. „Congresul ia decizia finală privind reducerea trupelor din Europa.”

Totuși, "ca să faci predicții sigure, ai nevoie de cineva care ia decizii raționale" a spus un al șaselea diplomat NATO. "Nu cred că e cazul cu actualul președinte american."