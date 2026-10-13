Politico: Candidatul „macronist” care părea capabil să o învingă pe Le Pen rămâne fără aliați

Edouard Philippe rămâne cel mai bine plasat candidat de centru, însă tot ar rata intrarea în turul doi în fața lui Jean-Luc Melenchon sau Raphael Glucksmann, candidați de stânga. Foto: Profimedia Images

Fostul prim-ministru francez Edouard Philippe era considerat cândva singurul politician capabil să o învingă pe Marine Le Pen la alegerile prezidențiale de anul viitor din Franța. Însă, campania sa lipsită de strălucire, în care încearcă să se prezinte drept vocea rațiunii, începe să îi neliniștească pe aliații săi, iar unii dintre ei se întreabă dacă are într-adevăr ceea ce îi trebuie pentru a câștiga, scrie Politico, luni.

Fostul premier a promis un program electoral „amplu”, care să rezolve problemele Franței, să-i redreseze finanțele și să-i restabilească poziția în lume. Și, deși Philippe și-a intensificat activitatea de campanie în ultimele săptămâni, propunerile sale nu reușesc să stârnească interesul publicului.

Politico a discutat cu șase membri ai cercului politic al lui Philippe, unii dintre ei făcând parte din echipa sa de campanie, care și-au exprimat îndoielile privind strategia și șansele sale de succes. Unii dintre ei au vorbit sub rezerva anonimatului.

„Este incredibil cum absolut nimic nu are vreun impact”, a declarat un membru al echipei de campanie, înainte ca Philippe să își anunțe planurile pentru o reformă majoră a pensiilor. „Nu mă pot opri din a mă gândi la asta”.

Philippe rămâne candidatul partidelor tradiționale cel mai bine plasat pentru a o înfrunta pe Marine Le Pen, reprezentanta extremei drepte, care conduce detașat în sondaje. Însă, popularitatea sa a stagnat în ultimul an, iar acum se află într-o cursă strânsă cu candidatul extremei stângi, Jean-Luc Melenchon, pentru locul al doilea, care i-ar asigura calificarea în turul decisiv.

Eurodeputatul Raphael Glucksmann, aflat în urma celor doi în majoritatea sondajelor, ar putea beneficia de un impuls electoral după victoria categorică obținută recent în alegerile preliminare ale centrului-stânga.

Philippe se confruntă cu un număr mare de probleme: nu a reușit încă să unească forțele de centru în jurul său, continuă să suporte povara unui deceniu de guvernare centristă și întâmpină dificultăți în încercarea de a-i atrage pe alegători prin imaginea unui politician pragmatic, care vorbește fără ocolișuri și luptă împotriva populismului.

„Philippe este cel mai onest om pe care îl cunosc”, a spus un aliat, „dar trebuie să unească oamenii și să găsească un proiect în jurul căruia aceștia să se mobilizeze”.

Între timp, Le Pen și Melenchon domină știrile prin confruntările lor politice și prin propuneri uneori provocatoare, preluând deja inițiativa ca principali rivali în alegeri și lăsându-i pe centriști în irelevanță. Cei doi populiști s-au ciocnit săptămâna trecută pe tema protestelor din școli, Le Pen acuzându-l pe Melenchon că alimentează violențele, în timp ce extrema stângă s-a prezentat drept apărătoarea tinerilor francezi împotriva violenței poliției.

„Riscul este mare” ca Le Pen și Melenchon să îl scoată din cursă, a adăugat aliatul lui Philippe.

Candidatul „plicticos”

Philippe, care a părăsit funcția de prim-ministru în timpul primului mandat al președintelui Emmanuel Macron, în 2020, își pregătește de ani de zile candidatura pentru a-i fi succesor. Însă, campania nu s-a desfășurat tocmai conform planului, fiind marcată de obstacole și evenimente care au distras atenția de la mesajele sale.

Când Philippe și-a anunțat recent propunerea nepopulară de creștere a vârstei de pensionare la 65 de ani, momentul trebuia să fie unul decisiv pentru campania sa. În schimb, a trecut aproape neobservat.

Mai întâi, a fost nevoit să amâne anunțul principal deoarece Macron a decis să se adreseze națiunii în legătură cu amenințările Rusiei și creșterea accelerată a prețurilor carburanților. Când a reușit în cele din urmă să își prezinte planul, acesta a fost umbrit de acuzațiile de antisemitism formulate împotriva liderului Rassemblement National, Jordan Bardella.

În cele din urmă, discursul său de 20 de minute despre reforma pensiilor, publicat pe YouTube, a adunat doar 70.000 de vizualizări.

O zi mai târziu, Melenchon a transmis în direct o sesiune de întrebări și răspunsuri de două ore cu studenți de la HEC, una dintre cele mai prestigioase școli de afaceri din Franța. Transmisiunea a adunat 550.000 de vizualizări.

Potrivit purtătorului de cuvânt al campaniei lui Philippe, Arnaud Péricard, lupta se va decide însă pe termen lung.

„Nu lansăm o săgeată și apoi fugim (...) Alegătorii nu trebuie subestimați. Ei pot înțelege de ce sistemul nostru de pensii trebuie reformat”, a spus el. „Dar noi nu suntem simpli contabili (...) Vrem ca Franța să redevină o țară puternică, capabilă să joace un rol de lider în energie și industrie. De aceea trebuie să ne echilibrăm finanțele.”

Însă combinația dintre realismul economic și ambițiile europene sună mult prea familiar după un deceniu de președinție a lui Macron, iar chiar și cei din interiorul taberei centriste știu că alegătorii nu mai sunt prea interesați de această ofertă.

„Nu mai există entuziasm pentru tabăra centristă. Este puțin ca într-o căsnicie după zece ani”, a spus același aliat citat anterior.

Pentru Philippe, însă, un politician pro-european care a făcut parte din coaliția lui Macron, nu există prea multe alte opțiuni.

„Este dificil pentru moderați: ei știu în ce stare se află țara. Înțeleg dobânzile, datoria și deficitele”, a spus Bruno Jeanbart, specialist în sondaje la OpinionWay.

„Trebuie să ducă o campanie în care să promită că lucrurile se vor îmbunătăți, dar va fi greu. Va trebui să muncim mai mult timp, să acceptăm cheltuieli sociale mai mari și prestații mai reduse. Nu există vești bune”.

Impasul de la centru

Partea bună pentru Philippe este că deși nu îi merge prea bine nici rivalii săi direcți nu stau mai bine.

Liderul conservator Bruno Retailleau rămâne blocat la procente cu o singură cifră în sondaje, în timp ce centristul Gabriel Attal, liderul partidului Renaissance al lui Macron, a desfășurat o campanie intensă pe parcursul întregii veri, dar continuă să fie în urmă și pare tot mai izolat.

Membrii partidului lui Philippe sunt convinși că acesta va reuși în cele din urmă să se impună, dar recunosc că lupta prelungită din interiorul centrului politic îi afectează candidatul.

„Suntem într-un oarecare impas și ne lăsăm prinși într-un duel cu Attal”, s-a plâns un oficial de rang înalt din Horizons, partidul lui Philippe.

Când Philippe și Attal și-au anunțat simultan propunerile pentru educație, luna trecută, „oamenii nu au remarcat propunerile noastre, ci doar cearta cu Gabriel Attal”, a adăugat oficialul.

Un membru al echipei de campanie a lui Philippe a spus că este dificil ca mesajele să aibă impact, deoarece există „prea mulți” candidați centriști care concurează pentru atenția publicului. „Poate că va trebui să așteptăm înainte de a aborda unele teme de campanie”, a spus oficialul.

În următoarele săptămâni, echipa lui Philippe speră să atragă de partea sa parlamentarii și aleșii locali care îl susțin pe Attal și să îl determine astfel să renunțe la candidatură, potrivit a doi aliați. Însă este puțin probabil ca acest lucru să îi ofere lui Philippe impulsul de care are atâta nevoie, a spus un senator centrist, deoarece entuziasmul lipsește și la nivel local.

„Nu există o mobilizare reală nicăieri”, a spus senatorul. „Iar francezii nu prea ascultă”.