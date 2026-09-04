Polonia cere expulzarea a aproape 1.000 de diplomați ruși din UE. Radoslaw Sikorski: „Oricum sunt prea mulți”

Ministrul polonez de Externe, Radosław Sikorski. Foto: Getty Images

Ministrul polonez de externe Radoslaw Sikorski a cerut Uniunii Europene să expulzeze „cel puțin” 40% dintre diplomații ruși aflați în prezent în țările europene. Practic, este vorba de aproape 1.000 de persoane, după ce Sikorski a precizat că Rusia are în prezent peste 2.000 de diplomați la misiunile din capitalele UE, informează Politico.

„Rusia, până una alta, încearcă să distrugă UE din interior și nu ar trebui să i se permită să profite de privilegiile libertății de circulație”, a spus Sikorski, după o întâlnire avută la Weimar, Germania, cu miniștrii de externe ai Germaniei și Franței.

Ministrul polonez de externe a precizat că, după valul de atentate și sabotaje comise recent în Germania, UE ar trebui să impună restricții mai dure Rusiei.

Cel puțin două persoane au fost rănite în urma unei explozii produse într-un pasaj din gara centrală din Augsburg, în sudul Germaniei, la doar o zi după ce poliția germană a anunțat dejucarea unui atentat cu bombă la o centrală electrică aflată în apropiere de cea mai mare termocentrală electrică, pe cărbuni, din regiunea Brandenburg, unde au fost descoperite mai multe dispozitive incendiare și explozive.

De asemenea, un scurtcircuit produs marți seara la o substație electrică din Bergheim, în landul Renania de Nord-Westfalia, este investigat de poliție ca un posibil act deliberat. Incidentul a afectat cinci unități ale centralelor electrice Neurath și Niederaußem, cu o capacitate totală de 4.200 de megawați, însă nu a provocat o pană generală de curent.

„Încă avem prea mulți diplomați ruși pe cuprinsul Uniunii Europene. Estimăm că sunt peste 2.000 și mai estimăm că cel puțin 40% dintre ei au sarcini fără legătură cu statutul lor diplomatic. Lucrează pentru agenții care desfășoară activități teroriste în țările europene”, a spus ministrul polonez de Externe.

Pe lângă reducerea numărului de diplomați ruși, Sikorski a mai cerut limitarea libertății de mișcare a acestora, reducerea emiterii vizelor Schengen pentru cetățenii ruși și introducerea cerinței ca rușii să folosească doar documente biometrice la intrarea în UE.