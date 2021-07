Potopul devastator din Germania lasă în urmă 107 morți. Merkel se declară "şocată"

În landul Renania-Palatinat, bilanţul este de 63 de morţi, iar în landul Renania de Nord-Westfalia sunt 44 de persoane decedate.

Cele mai grave probleme sunt la periferia oraşului Köln şi în localităţile Eifel, Ahrweiler, Rheinbach bei Bonn, Werdohl şi Altena. În apropierea oraşului Köln, numeroase case au fost distruse de ape.

Numărul persoanelor rănite nu este clar, în timp ce zeci de persoane rămân dispărute.

Guvernul de la Berlin a anunţat că va oferi urgent asistenţă landurilor afectate.

Aflată în vizită în Statele Unite, cancelarul Angela Merkel s-a declarat "şocată" de "catastrofa" generată de inundaţii în Germania. "Persoanele afectate nu vor fi lăsate singure", a subliniat Angela Merkel.

Incredible footage of a firefighter being saved by members of the public from the floods in Germany!



Horrific scenes in Germany and Belgium, my thoughts are with all affected!



Love seeing people pull together and help each other during times like this! pic.twitter.com/Wz5Nw5E1ld