Povestea lui Tim, mecanicul chinez care luptă de partea Ucrainei. "Am aflat de război de pe YouTube. Ştirile din ţara mea sunt false" Foto: Facebook/Armata ucraineană

Mai mulţi voluntari din China își sfidează Guvernul şi opinia publică din ţara lor pentru a lupta de partea Ucrainei, împotriva principalului partener geopolitic al Beijingului, Rusia. Unul dintre aceşti bărbaţi se numeşte Tim, în vârstă de 43 de ani, mecanic de meserie, notează The Guardian.

Episodul sângeros din 8 iulie 2024, când Rusia a atacat un spital de copii din Kiev, tragedie în urma căreia au murit, în total, 40 de persoane, l-a convins pe Tim să meargă pe front şi să apere Ucraina. Cetățeanul chinez se afla deja în capitala Ucrainei pentru a duce ajutoare umanitare civililor.

"Văzând membrele tăiate, unele dintre ele aparținând unor copii, am început să plâng”, a spus Tim, tatăl a doi copii, cu lacrimi în ochi. „M-am gândit la felul de furie pe care îl au chinezii. Odată ce se aprinde... Este intensă. Am decis să mă înrolez în armată.”

Mai bine de un an mai târziu, Tim se află în cazarma sa din sudul Ucrainei, proiectând drone pentru forțele terestre ale armatei. El este unul dintre puținii chinezi care au sfidat guvernul și opinia publică generală, riscându-și viața pentru a lupta împotriva unei invazii din partea celui mai important partener geopolitic al Beijingului, Rusia.

Tim a sosit în Ucraina în iulie 2023. Urmărea cu îngrijorare situația din China de luni de zile, donând ocazional bani unor strângeri de fonduri online pentru eforturile de ajutorare. Dar își dorea să facă mai mult.

„Pe atunci, eram șomer în China. Voiam doar să merg în Ucraina ca voluntar – să văd o țară care trece prin greutăți și să livrez donațiile pe care mulți dintre prietenii mei apropiați mi le făcuseră pentru a-i ajuta pe cei care aveau nevoie de ele.” Așa că a solicitat o viză de afaceri prin intermediul unui agent din China și a pornit în lunga călătorie spre vest.

S-a documentat despre război pe YouTube, cu conexiune VPN

„Acum 15 ani, puteai vedea problemele, puteai vorbi liber despre ele și existau oameni dispuși să le discute”, a spus Tim despre China. Dar simte el că acele vremuri au apus.

A aflat despre războiul din Ucraina folosind o conexiune de rețea privată virtuală (VPN) pentru a viziona videoclipuri pe YouTube, care este blocat, în mod normal, în China. „Nu citesc deloc știri de pe site-uri chinezești... pentru că toate știrile de acolo sunt false”, a spus el.

Nu doar ideologia atrage în prima linie oameni precum Tim, un mecanic auto șomer care a părăsit China în 2023. China se află în mijlocul unei crize a șomajului, care a stârnit nemulțumire față de guvern.

Timp de un an, Tim a călătorit între Ucraina și China, de fiecare dată pe rute lungi și indirecte, care implicau mai multe escale, ajungând treptat la concluzia că Ucraina are un „viitor luminos”. După atacul asupra spitalului de copii, a decis că destinul lui este să lupte de partea Kievului.

8.000 de străini luptă de partea Ucrainei

Străinii pot activa în unități regulate ale armatei ucrainene sau într-una dintre cele două legiuni internaționale dedicate. Kostyantyn Milevsky, un oficial militar ucrainean, a declarat în august că există aproximativ 8.000 de străini în forțele terestre și probabil dublul acestei cifre în ansamblul armatei.

Armata ucraineană nu publică detalii despre naționalitățile recruților internaționali, dar mulți provin din America de Sud, atrași de salarii care pot depăși 3.000 de dolari pe lună, pentru cele mai periculoase misiuni. Venitul de bază este mai aproape de 500 de dolari pe lună.

Voluntarii chinezi din Ucraina estimează că există cel mult câteva zeci de persoane din China continentală care servesc în armată.

Donald Trump crede că Xi Jinping poate avea „o mare influență asupra lui Putin”

Donald Trump a declarat că liderul chinez Xi Jinping ar putea avea „o mare influență asupra omologului său rus, Vladimir Putin”, în vederea rezolvării conflictului din Ucraina. Afirmația a fost făcută la Casa Albă, în timpul întâlnirii cu secretarul general al NATO, Mark Rutte.

„Cred că el poate avea o mare influenţă asupra lui Putin”, a declarat Donald Trump în fața reporterilor, menționând că intenționează să discute acest subiect cu liderul de la Beijing în cadrul summitului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), programat în Coreea de Sud, notează Le Figaro.

„Cred că poate avea o mare influenţă. Iar noi vom vorbi cu siguranţă despre Rusia şi despre Ucraina”, a mai adăugat președintele american.

Trump a mai spus că speră ca discuțiile să aducă și un progres în relațiile economice dintre Statele Unite și China.