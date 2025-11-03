Premieră în Spania: procurorul general a fost trimis în judecată pentru divulgarea unui document confidențial

2 minute de citit Publicat la 14:31 03 Noi 2025 Modificat la 14:31 03 Noi 2025

Garcia-Ortiz, cel mai înalt magistrat din parchetul spaniol, este acuzat că a distribuit presei un e-mail confidențial / Sursa foto: Getty Images

Pentru prima oară în istoria modernă a Spaniei, procurorul general este inculpat într-un proces care a început luni, transmite AFP. Magistratul Alvaro Garcia-Ortiz a sosit îmbrăcat în roba sa și s-a așezat lângă avocații săi la scurt timp după ora locală 10:00, a observat un jurnalist AFP, potrivit Agerpres.

Garcia-Ortiz, cel mai înalt magistrat din parchetul spaniol, este acuzat că a distribuit presei un e-mail confidențial legat de o anchetă împotriva soțului liderei regiunii Madrid, Isabel Diaz Ayuso, vedetă în ascensiune a Partidului Popular (PP) din opoziția de dreapta. El ar putea fi condamnat la șase ani de închisoare.

Cazul l-a pus într-o situație jenantă pe premierul Pedro Sanchez, deja implicat în alte scandaluri judiciare. Guvernul de stânga condus de Sanchez este cel care l-a numit în funcție pe Garcia-Ortiz, în 2022.

Șeful guvernului spaniol a reacționat acuzând PP și extrema dreaptă de o campanie de destabilizare. El a fost audiat joia trecută de o comisie de anchetă a Senatului într-un dosar de corupție împotriva a doi foști apropiați ai lui din Partidul Socialist.

Urmărirea penală împotriva procurorului general a durat opt luni

Soția lui Sanchez, Begona Gomez, urmează să fie judecată în curând pentru corupție și trafic de influență.

Fratele premierului, David Sanchez, este de asemenea inculpat pentru trafic de influență, într-un alt dosar.

În privința lui Garcia Ortiz, Curtea Supremă urmează să decidă până în 13 noiembrie dacă procurorul general a încălcat intenționat secretul anchetei penale cu scopul de a-i cauza un prejudiciu de imagine politicienei Diaz-Ayuso.

Faptele s-au petrecut în 2024, în timpul unei anchete împotriva omului de afaceri Alberto Gonzalez Amador, soțul liderei regiunii madrilene. Acesta era suspectat de o fraudă fiscală în valoare de 350.000 de euro comisă în 2020-2021, în timpul pandemiei de coronavirus; firma lui oferea servicii în domeniul sănătății.

În martie 2024, presa spaniolă a publicat conținutul unui e-mail trimis în februarie parchetului de avocatul său, cu propunerea de recunoaștere a vinovăției în schimbul eliminării posibilității unei condamnări la închisoare.

Dezvăluirea ofertei poate încălca prezumția de nevinovăție, iar Gonzalez Amador a depus imediat o plângere penală, convins că procurorul general a organizat scurgerea de informații către presă. Diaz-Ayuso și PP au acuzat în schimb anturajul prim-ministrului Sanchez, cu Garcia-Ortiz în rol de executant.

Urmărirea penală împotriva procurorului general a durat opt luni, el fiind inculpat din ianuarie. În depoziția sa scrisă, magistratul se prezintă ca victimă a unei campanii coordonate de guvernul regiunii Madrid pentru a abate atenția de la dosarul de fraudă fiscală al soțului președintei Diaz Ayuso și de a-i proteja acesteia imaginea.

Garcia Ortiz susține că este nevinovat și a refuzat să demisioneze. În proces, el va avea ultimul cuvânt în 12 noiembrie.

Atât avocatul general al statului - apărătorul lui Garcia Ortiz, cât și procurorul Curții Supreme, care reprezintă acuzarea, cer instanței să constate nevinovăția inculpatului.

Gonzalez Amador pretinde despăgubiri de 300.000 de euro pentru 'prejudiciul moral' și condamnarea procurorului general la patru ani de închisoare. El urmează să depună mărturie marți.

Cinci asociații și partidul de extremă dreapta Vox, care s-au constituit părți civile, cer o condamnare între patru și șase ani de închisoare.

Un verdict de vinovăție l-ar obliga pe Garcia Ortiz să demisioneze, ar declanșa o criză în parchetul general și ar fi o lovitură politică resimțită de Sanchez.