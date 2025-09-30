O tânără de 20 de ani a păgubit JPMorgan cu o sumă uriașă. La proces, judecătorul nu s-a putut abține: Cineva de la bancă e tare prost

Charlie Javice a fost condamnată luni la șapte ani de închisoare și obligată să plătească 287,5 milioane de dolari despăgubiri după ce a înșelat banca JPMorgan. FOTO: Getty Images

Charlie Javice, considerată până de curând o stea în ascensiune a tehnologia financiară, a fost condamnată luni la șapte ani de închisoare și obligată să plătească 287,5 milioane de dolari despăgubiri după ce a înșelat banca JPMorgan, scrie Business Insider. Judecătorul din Manhattan a folosit termeni duri precum „prostie”, „verificare extrem de deficitară” și „cineva care este tare prost” pentru a descrie modul în care JPMorgan a căzut victimă fraudei, dar a subliniat că vina principală îi aparține totuși inculpatei. „Sarcina mea este să pedepsesc comportamentul ei, nu prostia JPMorgan. Frauda rămâne fraudă, indiferent dacă păcălești pe cineva inteligent sau pe cineva naiv”, a spus magistratul.

Avocații lui Javice au încercat să convingă instanța că statutul de victimă al băncii nu era clar și că pierderea de 175 de milioane de dolari nu reprezenta o sumă semnificativă pentru o instituție financiară cu active de aproape 4.000 de miliarde de dolari. Potrivit probelor din proces, un executiv al băncii chiar a minimizat valoarea tranzacției, spunând că „este un nimic” pentru JPMorgan. Judecătorul a respins însă acest argument: „Indiferent dacă păcălești pe cineva neatent sau pe cineva atent, ceea ce contează este comportamentul.”

Frauda, calificată de procurori drept „îndrăzneață, complexă și alimentată de lăcomie”, a fost descoperită abia la un an după achiziția startup-ului Frank, o platformă destinată studenților pentru completarea cererilor de ajutor financiar federal. În 2021, aproximativ 300 de angajați JPMorgan au evaluat achiziția, însă niciunul nu și-a dat seama că baza de date cu 4 milioane de utilizatori pretinsă de Javice era complet falsă.

Datele, de la numere de telefon și adrese până la numere de securitate socială și informații financiare, fuseseră inventate

În realitate, Frank nu avea niciodată contact cu mai mult de 300.000 de utilizatori reali. JPMorgan a cumpărat compania fără să verifice direct datele, deoarece Javice refuzase să le prezinte invocând motive de confidențialitate. O firmă externă angajată de bancă validase doar faptul că „celulele” din baza de date erau completate, fără a analiza veridicitatea informațiilor.

Procurorul Micah Festa Fergenson a declarat că Frank a fost „o scenă a infracțiunii, nu o achiziție viabilă”.

Javice, inclusă anterior în lista Forbes 30 Under 30 și sprijinită de investitori importanți precum Michael Eisenberg (Aleph) și Marc Rowan (Apollo), s-a întâlnit chiar și cu CEO-ul JPMorgan, Jamie Dimon, înainte de încheierea tranzacției.

Apărarea a susținut că startup-ul avea totuși valoare și potențial, chiar dacă nu la dimensiunea prezentată. Avocatul Ronald S. Sullivan Jr. a remarcat că JPMorgan a dorit să finalizeze rapid achiziția, temându-se că un concurent ar putea cumpăra Frank înaintea lor. Judecătorul a recunoscut că „o mare parte din vină poate fi atribuită JPMorgan Chase”, dar a subliniat că acest lucru „nu este relevant pentru sentință”.

„Cazul doamnei Javice nu este unul tipic de fraudă”, a insistat Sullivan, subliniind că era vorba despre „o tânără de 28 de ani împotriva a 300 de bancheri ai celei mai mari bănci din lume, care au făcut verificările în doar 22 de zile lucrătoare”.

În final, Hellerstein a decis să ignore aceste circumstanțe și să impună pedeapsa pe baza gravității faptei. Sentința de șapte ani se situează între cele 18 luni cerute de apărare și cei 12 ani solicitați de procurori. Judecătorul a permis însă ca Javice să rămână în libertate în perioada apelului – care ar putea dura mai mult de un an – ținând cont de numeroasele scrisori de sprijin primite și de lupta ei de mai mulți ani cu infertilitatea.

„Dacă există o șansă ca acest lucru să reușească, vreau să i-o ofer”, a declarat Hellerstein, referindu-se la dorința ei de a avea un copil cu partenerul său.

Reprezentanții JPMorgan Chase nu au comentat sentința. Cazul rămâne unul dintre cele mai semnificative exemple de fraudă din tehnologia financiară și un avertisment pentru marile bănci privind pericolele verificării superficiale în tranzacțiile cu startup-uri.