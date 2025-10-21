Premierul israelian Benjamin Netanyahu s-a întâlnit cu șeful serviciilor secrete din Egipt

Directorul serviciilor de informaţii din Egipt Hassan Rashad s-a întâlnit cu premierul israelian Benjamin Netanyahu la Ierusalim. Foto: Hepta

Directorul serviciilor de informaţii egiptene, Hassan Rashad, efectuează marţi o vizită în Israel, unde s-a întâlnit cu premierul Benjamin Netanyahu şi responsabili israelieni pe fondul eforturilor diplomatice pentru menţinerea încetării războiului din Fâşia Gaza, a comunicat biroul prim-ministrului israelian, citat de AFP, relatează Agerpres.

Rolul lui Hassan Rashad în negocierile care au condus la acordul de încetare a focului, intrat în vigoare în 10 octombrie, între Israel şi gruparea islamistă palestiniană Hamas a fost lăudată public de preşedintele american Donald Trump, în timpul summitului de la Sharm el-Sheikh cu privire la Gaza în 12 octombrie.

În cadrul întâlnirii de marţi, desfăşurată "în biroul premierului (israelian) din Ierusalim", Benjamin Netanyahu şi echipa sa au discutat cu Rashad despre paşii de urmat pentru "avansarea planului preşedintelui Trump (pentru Gaza), relaţiile între Israel şi Egipt, consolidarea păcii între cele două ţări, precum şi alte probleme regionale", a precizat serviciul de presă al prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu.

Hassan Rashad urmează să se întâlnească de asemenea cu emisarul american Steve Witkoff, sosit luni în Israel, conform Extra News, o televiziune egipteană controlată de stat. Vizita înaltului responsabil egiptean coincide cu cea a vicepreşedintelui american JD Vance, care a sosit marţi în Israel, la două zile după violenţele în Fâşia Gaza ce au pus la încercare acordul de încetare a focului mediat de Donald Trump. Pe parcursul zilei, Vance urmează să se întâlnească cu Steve Witkoff şi Jared Kushner, un alt reprezentant al administraţiei SUA trimis în Israel, precum şi cu experţi militari americani care supraveghează respectarea armistiţiului.

Premierul Israelian Benjamin Netanyahu a declarat luni că doreşte să discute cu Vance despre "provocările de securitate cărora trebuie să le facem faţă şi oportunităţile diplomatice care ni se oferă", fără a specifica când se va întâlni cu vicepreşedintele american.