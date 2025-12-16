Premiul Saharov 2025 a fost decernat în plenul Parlamentului European. Cine sunt jurnaliștii laureați

Roberta Metsola, alături Jana Poczobut, fiica lui Andrzej Poczobut, şi Mzia Amaglobeli. Sursa foto: X/Roberta Metsola

Parlamentul European a găzduit marţi la prânz ceremonia de decernare a Premiului Saharov pentru libertatea de gândire, acordat în acest an jurnaliştilor Andrzej Poczobut (Belarus) şi Mzia Amaglobeli (Georgia), ambii aflaţi în închisoare, potrivit Agerpres. "Democrația nu poate fi redusă la tăcere. Este nevoie de muncă, dăruire și curaj de a acționa, chiar și atunci când costul este de neimaginat", a declarat pe X Roberta Metsola, după eveniment.

Preşedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a înmânat distincţia Janei Poczobut, fiica lui Andrzej Poczobut, şi Irmei Dimitradze, jurnalistă georgiană la website-ul Batumelebi, ea reprezentând-o pe Mzia Amaglobeli.

În intervenţia sa, Roberta Metsola a cerut eliberarea imediată a celor doi jurnalişti şi a tuturor persoanelor închise abuziv în Belarus şi Georgia. "O presă liberă şi independentă este o componentă esenţială a valorilor noastre europene comune", a spus eurodeputata malteză.

Iar pe contul ei de pe X, şefa Parlamentului European a transmis un mesaj emoţionant: "Democrația nu poate fi redusă la tăcere. Este nevoie de muncă, dăruire și curajul de a acționa, chiar și atunci când costul este de neimaginat de mare. Mesajul nostru către laureații Premiului Saharov 2025, Andrzej Poczobut și Mzia Amaglobeli, este că Parlamentul European va continua să vorbească în numele tuturor celor care tânjesc după libertate".

În scurta sa intervenţie, Jana Poczobut a mulţumit Parlamentului European pentru distincţie în numele tatălui său şi şi-a exprimat speranţa că acesta, care este în detenţie de aproape cinci ani, va fi pus în libertate cât mai rapid. Ea a lansat un apel la solidaritate din partea ţărilor europene, în acest scop.

''O reprezint pe Mzia, sperând că mă poate auzi sau privi acum. Sunt cetăţean georgian, al unei ţări care ştie ce înseamnă să lupţi din greu pentru libertate şi democraţie. Accept această distincţie în numele tuturor deţinuţilor politici din Georgia. Acest premiu arată că vocea lor ajunge la voi'', a spus Irma Dimitradze, care a purtat un tricou alb imprimat cu chipul jurnalistei Mzia Amaglobeli şi cu cuvintele acesteia 'Luptaţi înainte de a fi prea târziu''.

''Avem nevoie de solidaritatea dumneavoastră, luptaţi cu noi, luptaţi pentru noi ca şi cum aţi lupta pentru cetăţenii propriei dvs. ţări'', a insistat Dimitradze.

La ceremonia din plenul PE au asistat şi ceilalţi finalişti din acest an ai Premiului Saharov - jurnalişti şi lucrători palestinieni în domeniul ajutorului umanitar (Nasser Abu Bakr, preşedintele Sindicatului jurnaliştilor palestinieni, Younis Al-Khatib, preşedintele Societăţii palestiniene de Semilună Roşie şi Marta Lorenzo, directoare a Biroului UNRWA pentru Europa) şi reprezentanţii studenţilor din Serbia.

Andrzej Poczobut este jurnalist, eseist, blogger şi activist din partea minorităţii poloneze din Belarus, cunoscut pentru criticile sale la adresa regimului preşedintelui Aleksandr Lukaşenko. Arestat în 2021, a fost condamnat la opt ani de închisoare într-o colonie penitenciară. Sănătatea sa s-a deteriorat de atunci, dar i se refuză îngrijirile medicale de care are nevoie, iar familiei sale nu i se permite să-l viziteze.

Mzia Amaglobeli, jurnalistă georgiană şi directoare a website-urilor de ştiri Batumelebi şi Netgazeti, a fost arestată în ianuarie 2025 pentru că s-a alăturat protestelor antiguvernamentale. În august, a fost condamnată la doi ani de închisoare, devenind prima femeie prizonieră politică din Georgia de la independenţa ţării.

Primindu-şi numele după disidentul politic sovietic Andrei Saharov, Premiul Saharov pentru libertatea de gândire este cea mai înaltă distincţie a Uniunii Europene în domeniul drepturilor omului.

Distincţia, în valoare de 50.000 de euro, a fost acordată anual de Parlamentul European persoanelor fizice sau organizaţiilor începând din 1988, ca recunoaştere a activităţii lor într-unul dintre următoarele domenii: apărarea drepturilor omului şi a drepturilor fundamentale, în special a libertăţii de exprimare, apărarea drepturilor minorităţilor, respectarea dreptului internaţional, dezvoltarea democraţiei şi apărarea statului de drept.