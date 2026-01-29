Prețul petrolului a crescut cu 2%, după anunțul că Donald Trump că ia în calcul să bombardeze Iranul

Președintele SUA a amenințat Teheranul cu lovituri mai ample decât atacul lansat de SUA în luna iunie a anului trecut, care a vizat instalațiile nucleare ale Iranului. Foto: Getty Images

Prețurile petrolului brut au crescut cu peste 2% joi, după ce au apărut informații că președintele american Donald Trump ia în calcul să bombardeze, din nou, Iranul, țară membră a Organizației Țărilor Exportatoare de Petrol (OPEC), relatează CNBC. Potrivit mai multor surse, președintele SUA vrea să creeze condițiile necesare pentru o schimbare de regim la Teheran, deși secretarul de stat Marco Rubio a declarat, în Senatul SUA, că „nimeni nu știe” cine l-ar putea înlocui pe liderul suprem al Iranului dacă acesta ar fi înlăturat de la putere.

Astfel, petrolul american a crescut cu 1,56 dolari, adică cu 2,5%, ajungând la 64,77 dolari pe baril. De asemenea, indicatorul de referință global Brent a urcat cu 1,59 dolari, cu 2,3%, până la 69,99 dolari pe baril.

Piața petrolului monitorizează dacă tulburările din Iran și o posibilă intervenție militară a SUA ar putea duce la perturbarea livrărilor de țiței în regiune.

Totul, după ce mai multe surse au declarat pentru Reuters că Trump ia în calcul ca SUA să lanseze lovituri țintite asupra forțelor de securitate și liderilor iranieni. Președintele american și-a dori astfel să creeze condiții pentru o schimbare de regim la Teheran, au spus două surse americane pentru Reuters.

După ce protestele antiguvernamentale au căpătat proporții capabile să pună în pericol supraviețuirea regimului de la Iran, pentru prima dată de la înființarea Republicii Islamice în 1979, liderul suprem al Iranului a lansat o amplă operațiune de represiune pentru a înăbuși protestele, soldată cu mii de morți.

Donald Trump a desfășurat grupul de atac al portavionului Abraham Lincoln în Orientul Mijlociu, avertizând Iranul miercuri că timpul se scurge pentru a ajunge la un acord privind programul său nuclear.

Președintele SUA a amenințat Teheranul cu lovituri mai ample decât atacul lansat de SUA în luna iunie a anului trecut, care a vizat instalațiile nucleare ale Iranului. „Următorul atac va fi mult mai grav! Nu faceți să se întâmple din nou”, a avertizat Trump într-o postare pe Truth Social.