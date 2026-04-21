Prima reacție a fostului premier Boiko Borisov, după ce a pierdut alegerile: Bulgaria va avea un guvern „unipersonal”

Fostul prim-ministru bulgar Boiko Borisov, care a dominat scena politică bulgară ani la rând, dar a fost învins în alegerile parlamentare anticipate desfăşurate duminică şi va intra acum în opoziţie, a declarat marţi că Bulgaria va avea un „guvern unipersonal” condus de Rumen Radev, marele câştigător al scrutinului, relatează Agerpres.



„Începând de astăzi, avem un alt stăpân al Statului! Şi un guvern unipersonal de mare magnitudine!”, a declarat Borisov la Sofia, la prima sa conferinţă de presă după alegerile la care acest lider populist, care a fost de trei ori prim-ministru, a suferit o înfrângere istorică.



Partidul său pro-european de centru-dreapta GERB s-a clasat pe locul al doilea cu 13,38% din voturi şi a obţinut numai 38 din cele 240 de mandate parlamentare, mult în urma celor 44,6 procente şi 130 de mandate câştigate de formaţiunea Bulgaria Progresistă, partidul fondat recent de Radev şi care, contrar numelui său, este unul mai degrabă naţionalist şi eurosceptic.



„Nu am avut niciodată o majoritate atât de mare în parlament”, a remarcat Borisov, cel mai influent politician bulgar din ultimii 15 ani şi pe care Rumen Radev l-a acuzat adesea că tolerează corupţia.



Pe lângă această majoritate confortabilă, Rumen Radev, care a demisionat din funcţia de preşedinte în ianuarie pentru a candida la alegerile parlamentare, va avea în plus şi sprijinul judecătorilor Curţii Constituţionale numiţi de el în timpul celor două mandate de preşedinte, a mai observat Boiko Borisov.



După ce l-a felicitat pe câştigătorul alegerilor, Borisov a spus că va rămâne în fruntea partidului său pentru a conduce o „opoziţie constructivă” în această nouă etapă.



Triumful electoral al lui Radev a fost un vot de protest împotriva corupţiei elitelor şi a inflaţiei, precum şi o sancţiune a partidelor tradiţionale care au ţinut Bulgaria într-o criză perpetuă din anul 2021, cu şapte premieri diferiţi în acest timp şi opt alegeri în cinci ani.