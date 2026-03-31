Prima țară UE care implementează o schemă de ajutor energetic pentru industrie. Se vor aloca 125 de milioane de euro

1 minut de citit Publicat la 19:10 31 Mar 2026 Modificat la 19:10 31 Mar 2026

Conform planului, Guvernul va rambursa 50% din costurile suplimentare cu electricitatea când preţurile pe piaţă depăşesc 63 euro per megawatt-oră (MW).

Bulgaria va deveni primul stat membru al Uniunii Europene care va introduce o schemă de sprijin dedicată industriilor mari consumatoare de energie, ca parte a măsurilor menite să compenseze impactul crizei energetice provocate de războiul din Iran, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

Vorbind la şedinţa cabinetului de la Sofia, ministrul Energiei, Traicho Traikov, a anunţat că schema, trimită spre aprobare Uniunii Europene, ar urma să fie lansată „în două-trei săptămâni”.

Conform planului, Guvernul va rambursa 50% din costurile suplimentare cu electricitatea când preţurile pe piaţă depăşesc 63 euro per megawatt-oră (MW), măsura fiind aplicată retroactiv, de la 1 iulie 2025.

„Tarifele reglementate la electricitate pentru gospodării rămân nemodificate, iar actualele niveluri al preţurilor nu reprezintă un motiv imediat de îngrijorare”, a explicat Traikov, adăugând faptul că „este vorba de măsuri de precauţie” citând producţia internă mare de energie a Bulgariei.

Schema este sprijinită cu 125 milioane de euro de la Fondul pentru securitatea sistemului energetic, pentru perioada iulie 2025 - iunie 2026. În condiţiile în care anul trecut preţurile la electricitate s-au menţinut relativ scăzute, autorităţile estimează cheltuieli limitate conform noului mecanism din 2026.

Actorii de pe piețele financiare sunt „excesivi de optimiști” în ceea ce privește impactul asupra economiei mondiale al războiului din Iran, a declarat președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde. Ea a adăugat că analiștii tehnici estimează că va dura „ani” până când economia va reveni pe un făgaș normal.

Șefa BCE a avertizat că efectele blocării Strâmtorii Ormuz nu se reflectă deocamdată complet în economie și vor urma noi șocuri, care se vor suprapune cu criza prețului petrolului.