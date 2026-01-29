Primărița din Los Angeles cere Casei Albe să asigure fanii străini care vin în SUA la CM 2026 că nu vor fi deranjați de agenții ICE

SoFi Stadium din Los Angeles va găzdui meciuri din cadrul Campionatului Mondial FIFA World Cup 2026. Sursa foto: Facebook/ SoFi Stadium

Primărița oraşului Los Angeles, Karen Bass, a cerut, miercuri, guvernului să-i liniştească pe fanii străini care vor veni în Statele Unite în timpul Cupei Mondiale de fotbal, după ce agenţii federali au împuşcat mortal două persoane în timpul operaţiunilor anti-imigraţie din Minneapolis, informează AFP, potrivit Agerpres.

Cupa Mondială de fotbal este găzduită în această vară de Statele Unite, Canada şi Mexic, dar marea majoritate a meciurilor (78) vor avea loc în Statele Unite, în special la Los Angeles (8).

„Trebuie să arătăm că suntem primitori şi că nu vor exista probleme de imigraţie”

„Trebuie să arătăm o faţă mai bună restului lumii, să arătăm că suntem primitori şi că nu vor exista probleme de imigraţie”, a declarat edilul Karen Bass, al cărei oraş a fost vizat în iunie de raiduri ale poliţiei de imigrare, care au stârnit proteste pe care Donald Trump a încercat să le reprime prin trimiterea armatei.

Primarul a spus că este „sigură” că fanii străini nu vor fi deranjaţi în Los Angeles în timpul Cupei Mondiale sau a Jocurilor Olimpice din 2028, care sunt găzduite de oraşul său. „Dar trebuie ca acest mesaj să vină şi de la Casa Albă”, spune ea.

Un oficial al Federaţiei Internaţionale de Fotbal (FIFA), care patronează competiţia, a explicat, miercuri, că se află în „dialog permanent” cu administraţia lui Donald Trump.

„Toată lumea este conştientă de necesitatea de a ne asigura că această Cupă Mondială este cât mai sigură şi incluzivă posibil, iar aceste eforturi sunt în desfăşurare”, a declarat Ross McCall, şeful operaţiunilor comerciale de la FIFA.

Operaţiunile poliţiei federale pentru imigraţie (ICE) - ai cărei agenţi îşi ascund adesea feţele sub măşti şi şepci - s-au înmulţit în Statele Unite în ultimele luni, în special în oraşele mari conduse de democraţi, de la Los Angeles la Chicago, trecând prin Washington şi Minneapolis.