Primele declaraţii ale Kremlinului despre planul de pace actualizat: "Prevede încetarea extinderii NATO"

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. Foto: Getty Images

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a făcut primele declaraţii după ce Rusia a primit planul de pace actualizat pentru Ucraina. "Președintele Trump este puternic. Este puternic din punctul de vedere al pozițiilor sale politice interne. Există chiar și o recunoaștere a faptului că NATO ar trebui să înceteze extinderea", a spus el.

"Președintele Trump este puternic. Este puternic din punctul de vedere al pozițiilor sale politice interne, iar acest lucru îi oferă posibilitatea de a ajusta lucrurile în conformitate cu propria viziune. Ajustările pe care le vedem, aș spune că, în multe privințe, corespund viziunii noastre. Și, probabil, putem spera că acest lucru va fi o garanție modestă că vom putea continua în mod constructiv munca comună pentru a găsi, cel puțin, o soluționare pașnică în Ucraina.

Există chiar și o recunoaștere a faptului că NATO ar trebui să înceteze extinderea. Există și formulări împotriva confruntării și în favoarea dialogului, a construirii unor relații bune", a spus Peskov.

Emisarul prezidențial american Keith Kellogg a declarat că problemele legate de proprietatea asupra centralei nucleare Zaporijia și Donbas rămân esențiale pentru încheierea războiului din Ucraina și, dacă acestea vor fi rezolvate, "restul se va așeza destul de bine".

Discuţiile dintre negociatorii americani şi ucraineni privind un posibil acord de pace cu Rusia s-au încheiat, în acest weekend, la Miami, fără evoluţii importante şi cu întrebări rămase în privinţa garanţiilor de securitate şi a chestiunilor teritoriale, potrivit unor oficiali ucraineni.

Întâlnirea-maraton a început, joi, între trimisul special al SUA, Steve Witkoff, ginerele preşedintelui Donald Trump, Jared Kushner, şi oficialii ucraineni Rustem Umerov şi Andrii Hnatov.

"După trei zile de discuţii, rămân probleme dificile", a declarat, sâmbătă, ambasadoarea Ucrainei în SUA, Olga Stefanişina, "dar ambele părţi continuă să lucreze pentru a contura soluţii realiste şi acceptabile".