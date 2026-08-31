Probleme la capsula spațială Dragon a SpaceX. Lansarea unui nou echipaj spre ISS a fost amânată

Crew-13 va fi lansată la bordul unei rachete Falcon 9 de la Staţia Spaţială Cape Canaveral, din Florida, SUA. Foto: Getty Images

Următoarea misiune a astronauţilor SpaceX către Staţia Spaţială Internaţională (ISS) nu va fi lansată pe 12 septembrie. Zborul, cunoscut sub numele de Crew-13, a fost amânat din cauza unei scurgeri de oxidant în sistemul de propulsie al capsulei spaţiale Dragon a SpaceX, a anunţat NASA, relatează Agerpres.

„Echipele comune NASA şi SpaceX efectuează teste suplimentare şi analizează datele şi vor finaliza orice reparaţii necesare înainte de lansare. O nouă dată ţintă va fi anunţată odată ce va fi disponibilă”, au scris oficialii NASA într-o actualizare.



Crew-13 va fi lansată la bordul unei rachete Falcon 9 de la Staţia Spaţială Cape Canaveral, din Florida, SUA.



După cum sugerează şi numele, va fi cea de-a 13-a misiune operaţională a astronauţilor SpaceX către Staţia Spaţială Internaţională (ISS) pentru NASA.



Crew-13 îi va trimite pe ISS pe astronauţii NASA Jessica Watkins şi Luke Delaney, pe Josh Kutryk de la Agenţia Spaţială Canadiană şi pe Serghei Teteriatnikov de la agenţia spaţială rusă Roscosmos, pentru o şedere de şapte luni.



„Ne aşteptăm la o misiune foarte încărcată, cu multe operaţiuni de întreţinere a staţiei, atât interne, cât şi externe, cu câteva ieşiri extravehiculare în spaţiu (EVA) programate”, a declarat Watkins în timpul unei conferinţe de presă din 3 august.



De asemenea, vor fi desfăşurate „operaţiuni de capturare şi depozitare a vehiculelor aflate în tranzit pentru reaprovizionare, experimente ştiinţifice şi multă informare”, a adăugat ea.



SpaceX tocmai a lansat o misiune de mare anvergură pentru NASA. Compania lui Elon Musk a trimis telescopul spaţial Nancy Grace Roman al agenţiei în spaţiu la data de 30 august prin intermediul unei rachete Falcon Heavy.



În plus, compania lui Elon Musk se pregăteşte pentru un important zbor de testare al Starship, megaracheta de generaţie următoare care are potenţialul de a revoluţiona zborurile spaţiale.

Lansarea viitoare, a 14-a de până acum pentru Starship, va face ca racheta să ajungă pe orbita Pământului pentru prima dată, dacă totul merge conform planului. Se crede că SpaceX vizează mijlocul lunii septembrie pentru zborul Starship 14, mai menţionează Space.com.