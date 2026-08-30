NASA a lansat telescopul Roman. Este de 1.000 de ori mai rapid decât Hubble și va cerceta „Universul invizibil”

Nancy Grace Roman, noul telescop spațial al NASA. Sursa foto: NASA

NASA a lansat în spațiu telescopul Nancy Grace Roman, un observator puternic proiectat pentru a detecta obiecte și fenomene cosmice foarte îndepărtate și greu de observat cu instrumentele actuale. Misiunea ar putea contribui la schimbarea modului în care oamenii de știință înțeleg Universul, scrie CNN.

Acest telescop de ultimă generaţie ”va dezvălui secretele universului”, a declarat, vineri, preşedintele SUA, Donald Trump, în cadrul unei ceremonii desfăşurate la sediul NASA.

Telescopul a fost lansat duminică dimineață de la Centrul Spațial Kennedy din Florida, la bordul unei rachete Falcon Heavy a companiei SpaceX. La aproximativ 10 minute de la decolare, acesta a ajuns pe orbită.

Telescopul poartă numele uneia dintre cele mai importante astronoame americane, Nancy Grace Roman - cunoscută drept ”Mama telescopului Hubble”, după un alt telescop emblematic al NASA. Are o înălţime de peste 12 metri și a fost dezvoltat pe parcursul a peste un deceniu, cu un cost ce depășește 4 miliarde de dolari.

În următorii cinci ani, observațiile telescopului de dimensiunea unui autobuz ar putea oferi răspunsuri la mistere vechi, precum energia întunecată, care alimentează inexplicabila expansiune accelerată a universului, și materia întunecată, care conferă cosmosului structură, dar rămâne invizibilă.

Acesta ar putea permite astronomilor să descopere galaxii și exoplanete nevăzute până acum, lumi care gravitează în jurul stelelor dincolo de sistemul nostru solar, precum și planete rătăcitoare care nu orbitează deloc în jurul vreunei stele.

Dr. Nicky Fox, administrator asociat al Direcției pentru Misiuni Științifice a NASA, a vorbit despre lansarea telescopului.

„Îl vezi cum se dezvoltă și apoi simți, literalmente, că face parte din echipa ta”, a spus Fox în cadrul unei conferințe de presă organizate după lansare.

„De fapt, este membrul echipei care va pleca în această mare expediție și ne va trimite toate acele comori incredibile înapoi aici, pe Pământ. Dar există acel moment în care te gândești: «Nu o să mai văd niciodată acea navă spațială». Îl compar cu momentul în care îți trimiți copiii la facultate”, a mai adăugat acesta.

Și directorul NASA, Jared Isaacman, vorbise despre contribuția pe care o va avea telescopul Roman, în momentul în care agenția spațială a prezentat telescopul finalizat pe 21 aprilie, la Centrul de Zbor Spațial Goddard din Maryland.

„Roman va oferi Pământului un nou atlas al universului”, a declarat directorul NASA, Jared Isaacman.

Telescopul Roman va realiza observații științifice diferite

Telescopul Roman dispune de capacități de observare de peste 1.000 de ori mai rapide decât Telescopul Spațial Hubble, astfel că va putea realiza observații științifice diferite.

Oamenii de știință din întreaga lume anticipează descoperirile fără precedent pe care le-ar putea oferi Roman.

„Deși este adesea asociată în primul rând cu acele prime telescoape spațiale, meritul îi revine, de fapt, întregii noastre flote”, a spus Dr. Shawn Domagal-Goldman, directorul Diviziei de Astrofizică de la NASA.

„De fiecare dată când construim un nou telescop spațial, adăugăm capacități pe care nu le aveam înainte, iar acest lucru contribuie la moștenirea ei. Telescopul spațial Nancy Grace Roman nu face excepție”, a mai adăugat acesta.



În timpul misiunii sale de cinci ani, telescopul va permite descoperirea a miliarde de galaxii, a mii de stele în explozie numite supernove și a zeci de miliarde de stele, mai susțin specialiștii.