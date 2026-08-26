„Meduză” pe Marte? Imaginea surprinsă de roverul Curiosity a devenit virală. Ce este, de fapt, forma misterioasă

1 minut de citit Publicat la 20:12 26 Aug 2026 Modificat la 20:12 26 Aug 2026

Imaginea a fost realizată în urmă cu trei ani, însă a trecut aproape neobservată până în august 2026 / sursă foto: X

O imagine surprinsă de roverul Curiosity pe Marte a devenit virală pe rețelele sociale după ce, în depărtare, pare să apară o formă asemănătoare unei „meduze”, cu mai multe „tentacule” care ating vârful unei formațiuni stâncoase, scrie Earth Sky.

Imaginea a fost realizată în urmă cu trei ani, însă a trecut aproape neobservată până în august 2026, când un utilizator a distribuit-o pe platforma X.

De atunci, imaginea a stârnit numeroase speculații despre ceea ce ar putea fi obiectul misterios.

Experții sunt de părere că „meduza” nu este însă un obiect afla pe suprafața planetei.

Sol 3924: Right Navigation Camera

This image was taken by NAV_RIGHT_B onboard NASA's Mars rover Curiosity on Sol 3924 (2023-08-20T22:27:46.000Z)



Credits: NASA/JPL-Caltechhttps://t.co/2byubDQ039https://t.co/CnfCrodjcf pic.twitter.com/gog0FJEUVy — kari sivertzen (@KariSivertzen) August 12, 2026

Aceștia au analizat alte imagini surprinse de roverul Curiosity cu aproximativ 2 minute înainte de cele care au devenit virale în mediul online.

Astfel, celelalte imagini nu arată forma respectivă.

Concret, forma apare într-o imagine alb-negru, cu rezoluție redusă, și ocupă doar aproximativ 15 pixeli. Fotografia a fost realizată cu camera de navigație din partea dreaptă a roverului.

Ce ar putea fi „meduza” de pe Marte

Una dintre explicațiile luate în calcul este că forma ar putea fi un artefact produs de razele cosmice care lovesc senzorul camerei.

Potrivit experților, pentru că roverele Curiosity și Perseverence funcționează într-un mediu expus la radiații, există posibilitatea ca particulele de energie să interacționeze cu senzorii camerelor și pot lăsa urme neobișnuite care pot fi surprinse în fotografii.

Totodată, aceștia iau în calcul și varianta ca forma să fi apărut în urma unei erori electronice apărute în timpul transmiterii imaginii.

Faptul că „meduza” nu apare în fotografiile realizate înainte sau după cea virală este însă un indiciu important că nu este o formațiune permanentă de pe Marte.

Există și posibilitatea unui fenomen fizic temporar, însă fără imagini suplimentare sau date care să confirme acest lucru, cea mai plauzibilă explicație rămâne aceea a unui artefact al camerei.