Procurorii europeni anchetează autoritățile feroviare din Spania după dezastrul de la Urda. Suspiciuni de fraudă cu fonduri UE

2 minute de citit Publicat la 20:55 06 Noi 2026 Modificat la 20:58 06 Noi 2026

Două trenuri de pasageri s-au ciocnit în Urda, provincia Toledo, Spania, 28 octombrie 2027. Sursa foto: Agerpres Foto

Procurorii Uniunii Europene au început o anchetă privind posibila utilizare frauduloasă a fondurilor UE destinate modernizării liniei feroviare din Spania unde un accident de tren s-a soldat cu moartea a 69 de persoane săptămâna trecută, potrivit BBC.

Procurorii, sprijiniți de o unitate specială a forței de securitate spaniole Guardia Civil, au declarat că desfășoară ancheta la sediile autorității pentru infrastructură feroviară Adif și ale agenției pentru siguranța feroviară AESF.

Accidentul din 28 octombrie, produs pe linia de mare viteză Madrid-Sevilla, a fost unul dintre cele mai grave dezastre feroviare din Europa din acest secol.

Este a doua anchetă a UE privind posibile fraude în sectorul feroviar spaniol deschisă în acest an, după ce 46 de persoane au murit în ianuarie, pe aceeași linie, în localitatea Adamuz.

Dezastru feroviar în Spania

Săptămâna trecută, un tren operat de compania de stat Renfe a intrat în plin în spatele unui tren staționat, aparținând companiei private spaniole Iryo, în apropierea satului Urda, la aproximativ 130 km sud de Madrid.

Sistemul de comunicații LZB, care monitorizează poziția trenurilor, se defectase, iar trenului Renfe i se dăduse undă verde să circule cu viteza normală, deși trenul Iryo din fața sa nu reușise să repornească.

Cele două accidente, produse la un interval de nouă luni pe aceeași linie, s-au soldat cu 115 morți și zeci de răniți.

Parchetul European (EPPO) a anunțat vineri că a început să desfășoare măsuri de investigare la autoritățile feroviare din Spania, „în urma deschiderii unei anchete privind posibile fraude care afectează fondurile UE alocate renovării și modernizării sistemelor de siguranță, semnalizare și comunicații de pe linia feroviară de mare viteză Madrid-Sevilla”.

EPPO a subliniat interesul public ridicat pentru acest caz, dar a precizat că nu vor fi făcute publice alte detalii.

În cadrul procedurii, un judecător spaniol desemnat în acest caz trebuie să se asigure că ancheta respectă garanțiile legale, inclusiv prin autorizarea oricăror măsuri care ar putea presupune percheziții domiciliare sau interceptarea convorbirilor telefonice.

Dezastrul de la Urda a afectat guvernul condus de socialiști al premierului Pedro Sánchez, înaintea alegerilor generale din 29 noiembrie, iar partidul se află în urma Partidului Popular (PP), de orientare conservatoare, în majoritatea sondajelor de opinie.

Demisia ministrului Transporturilor din Spania

Óscar Puente, un apropiat al lui Sánchez, a demisionat în această săptămână din funcția de ministru al Transporturilor, după ce în timpul mandatului său s-au produs două accidente mortale în acest an.

PP și partidul de extremă dreapta Vox susțin că demisia lui Puente nu este suficientă și au cerut, de asemenea, demisia lui Sánchez.

Mulți oameni din Spania au devenit între timp reticenți în a mai călători cu trenul, fiind semnalate anulări pe scară largă și peroane goale în gări.

O ceremonie funerară în memoria celor 69 de victime de la Urda va avea loc marți la Catedrala din Toledo, în aceeași provincie în care s-a produs dezastrul.

Succesorul lui Puente, Carlos Cuerpo, s-a angajat să ia toate măsurile necesare pentru a „recâștiga încrederea spaniolilor în sistemul nostru feroviar de mare viteză”.

Cuerpo s-a întâlnit vineri cu supraviețuitorii accidentului din ianuarie de la Adamuz, care i-au înmânat o listă cu 11 solicitări pentru îmbunătățirea siguranței căilor ferate din Spania.