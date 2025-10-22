Putin a bombardat o grădiniță din Ucraina după ce Trump a anulat summitul de la Budapesta. Șapte oameni au murit, inclusiv doi copii

Foto: Twitter/Anton Gerashchenko

Cel puțin șapte oameni, printre care și doi copii, au fost uciși după ce invadatorii ruși au bombardat o grădiniță în Ucraina, la o zi după ce Casa Albă a decis să anuleze întâlnirea Trump-Putin de la Budapesta, relatează BBC.

O grădiniță a fost bombardată de ruși în orașul Harkov, al doilea cel mai mare din Ucraina, miercuri. De asemenea, a fost bombardată puternic și capitala Kiev. Printre cei 27 de răniți se numără și copii.

În urmă cu aproximativ o zi, președintele american, Donald Trump, declara că nu mai merge la summitul de la Budapesta cu Putin pentru că o astfel de întâlnire ar fi „inutilă” în condițiile în care dictatorul rus nu pare să aibă vreo intenție reală de a pune capăt războiului.

First moments after the Russian attack on a daycare in Kharkiv.



Kids crying for their moms, rescuers and civilians rushing to get them out of the building...

Heartbreaking. https://t.co/i7zaxYoCBK pic.twitter.com/g3UJaDf87t — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 22, 2025

Instead of a thousand words.



Rescuers taking kids to safety after a Russian attack on a daycare in Kharkiv.



During the attack, the children were brought to a shelter in the basement of the daycare. https://t.co/VesXcHmKwl pic.twitter.com/joxlVfsf2n — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 22, 2025

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a spus că atacul comis de ruși împotriva Ucrainei arată că regimul de la Kremlin nu este încă sub o presiune suficientă pentru a înceta războiul.

Kremlinul a respins orice propunere de înghețare a frontului în starea actuală. Și președintele Trump și liderii europeni au făcut astfel de propuneri.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, spusese, anterior, că o dată pentru summit nu a fost stabilită și că ar fi nevoie de „pregătiri serioase” pentru ca o astfel de întâlnire să devină realitate.

Rușii escaladează războiul din Ucraina după atitudinea pro-rusă a lui Trump

Preşedintele Ucrainei a sosit, miercuri, în Norvegia pentru începutul unei vizite europene, la câteva zile după discuţiile cu Trump de la Washington, vineri, când nu a reuşit să-l convingă pe preşedintele american să furnizeze rachete Tomahawk cu rază lungă de acţiune.

Zelenski le-a spus jurnaliştilor, la Oslo, că propunerea lui Trump de a îngheţa linia frontului este „un compromis bun, dar nu sunt sigur că Putin o va susţine şi i-am spus asta preşedintelui”.

Liderul ucrainean a legat direct amânarea summitului planificat Trump–Putin de solicitarea sa privind Tomahawk-urile americane: „De îndată ce problema rachetelor cu rază lungă a devenit puţin mai îndepărtată pentru noi, pentru Ucraina, aproape automat Rusia a devenit mai puţin interesată de diplomaţie”.

Bombardamentul Rusiei cu drone şi rachete a urmat la scurt timp după ce armata ucraineană a anunţat că a lovit, marţi, târziu, o uzină chimică rusă din regiunea de frontieră Briansk, cu rachete Storm Shadow furnizate de Marea Britanie.

Militarii au numit lovitura „un succes” şi au spus că a pătruns sistemul de apărare antiaeriană rus; uzina din Briansk „produce pulbere, explozivi şi componente de combustibil pentru rachete folosite în muniţia şi rachetele pe care inamicul le foloseşte pentru a bombarda teritoriul Ucrainei”.