Reacția NATO după ce o dronă rusească a fost distrusă la doar câteva sute de metri de platforma Neptun Deep

2 minute de citit Publicat la 15:43 20 Aug 2026 Modificat la 15:43 20 Aug 2026

Dronă navală. Sursa foto: Radu Miruță/Facebook

NATO a confirmat joi că cele două avioane de vânătoare spaniole F-18 desfăşurate în România în primele ore ale dimineţii, după detectarea unei drone în apropierea graniţei cu Ucraina, operau sub comanda Alianţei Atlantice, care s-a declarat pregătită „să răspundă oricărei potenţiale ameninţări, 24 de ore pe zi, şapte zile pe săptămână”, informează EFE, citată de Agerpres.

„Putem confirma că două avioane de vânătoare spaniole F-18 au decolat în timpul nopţii pentru a monitoriza situaţia după detectarea de activitate aeriană în apropierea graniţei României cu Ucraina. Aeronavele operau sub comanda NATO”, a declarat pentru EFE un oficial al alianţei.

Potrivit sursei citate, organizaţia „rămâne în contact strâns cu autorităţile române” în ceea ce priveşte acest tip de incidente.

Cele două avioane F-18, desfăşurate în România în cadrul misiunii NATO de Poliţie aeriană consolidată, au decolat joi dimineaţă devreme, după ce Ministerul Apărării din România a activat o alertă la ora 2:23 (23:23 GMT) în urma detectării mai multor obiecte aeriene în apropierea graniţei cu Ucraina.

„La ora 03:21, o dronă a pătruns în spaţiul aerian naţional, la aproximativ 13 kilometri est de municipiul Galaţi. La ora 03:24, echipajul elicopterului IAR-330 SOCAT a raportat că ţinta a căzut la aproximativ 4 kilometri nord-est de localitatea Grindu, judeţul Tulcea, într-o zonă nepopulată. Impactul cu solul al vehiculului aerian a fost urmat de un incendiu care s-a stins de la sine. Nu au fost raportate victime sau pagube materiale”, a informat joi MApN.

La 16 august, un F-18 spaniol a doborât o dronă care încălcase spaţiul aerian românesc.

România are peste 600 de kilometri de frontieră comună cu Ucraina, care se află în război cu Rusia din februarie 2022.

Separat, NATO a declarat joi, referitor la presupusa ameninţare iraniană la adresa unor obiective militare americane din Europa, dezvăluită de Financial Times, că este "pregătită" să răspundă unei astfel de eventualităţi şi s-a angajat să apere toate ţările aliate.

NATO făcuse o declaraţie în acest sens şi miercuri.

„NATO este pregătită să abordeze orice ameninţare şi va face întotdeauna ceea ce este necesar pentru a-i apăra pe toţi aliaţii”, a declarat joi pentru EFE un oficial al Alianţei Atlantice.

La rândul său, purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Anitta Hipper, a indicat că Bruxelles-ul doreşte „să facă apel la reţinere din partea tuturor părţilor şi, de asemenea, la eforturi diplomatice reînnoite”.

În acest context, ea a adăugat că, din perspectiva UE, „doar diplomaţia poate aduce o soluţie durabilă la toate problemele restante”.

Mai mult, Hipper a lăudat partenerii regionali „pentru eforturile lor de mediere”.

Publicaţia britanică Financial Times (FT) a relatat miercuri că Iranul ia în considerare atacarea unor ţinte militare americane în Europa dacă preşedintele SUA, Donald Trump, escaladează războiul.

Două surse din cadrul regimului de la Teheran au declarat pentru FT că forţele iraniene au analizat opţiunea de a ataca obiective americane în sud-estul Europei, de exemplu în Bulgaria, care luna trecută a aprobat utilizarea bazei sale aeriene Bezmer pentru realimentarea avioanelor americane.

Una dintre surse a adăugat că Ciprul - unde o bază aeriană britanică a fost lovită de o dronă în martie - se număra, de asemenea, printre posibilele ţinte pentru represalii în cazul unei noi ofensive americane.

Aceleaşi surse au indicat că forţele iraniene au evaluat totodată posibilitatea de a lovi cablurile subacvatice de fibră optică din Strâmtoarea Ormuz în cazul escaladării conflictului.