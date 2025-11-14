Republica Moldova preia președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei

1 minut de citit Publicat la 16:41 14 Noi 2025 Modificat la 16:41 14 Noi 2025

Viceprim-ministrul Mihai Popșoi, ministru al Afacerilor Externe, a prezentat cu acest prilej prioritățile mandatului moldovean / sursă foto: Facebook - Mihai Popșoi

Republica Moldova a preluat oficial, vineri, 14 noiembrie, președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, în cadrul unei ceremonii desfășurate la Strasbourg.

Viceprim-ministrul Mihai Popșoi, ministru al Afacerilor Externe, a prezentat cu acest prilej prioritățile mandatului moldovean, subliniind că sprijinul pentru Ucraina și operaționalizarea Tribunalului Special pentru crimele de agresiune, precum și a Comisiei de reclamații, constituie direcțiile-cheie ale președinției, transmite Moldpres, consultată de Agerpres.

În discursul său, Mihai Popșoi a accentuat angajamentul ferm al Republicii Moldova de a promova valorile Consiliului Europei și de a contribui la consolidarea democrației și statului de drept în Europa.

„Preluăm președinția într-o perioadă marcată de provocări, iar rolul Consiliului Europei în apărarea democrației, a drepturilor omului și a statului de drept este esențial. Am învățat că democrația nu este o destinație, ci un proces care necesită implicare constantă, curaj și responsabilitate.

Republica Moldova rămâne un susținător ferm al valorilor fundamentale ale organizației și al misiunii sale de a promova pacea și solidaritatea pe continent”, a declarat ministrul moldovean al afacerilor externe.

Printre prioritățile anunțate de oficial se regăsesc consolidarea sistemului Convenției Europene a Drepturilor Omului, promovarea drepturilor copiilor, combaterea violenței împotriva femeilor, întărirea drepturilor sociale, susținerea democrației locale și lupta împotriva dezinformării. Totodată, autoritățile de la Chișinău își propun intensificarea cooperării între statele membre în domeniul protecției drepturilor omului și al bunei guvernări.

Pe durata celor șase luni de mandat, Republica Moldova va organiza peste 30 de evenimente - de la reuniuni ministeriale la activități culturale - atât la Chișinău, cât și la Strasbourg. Momentul culminant al președinției va fi Sesiunea Ministerială din 14-15 mai 2026, care va avea loc la Chișinău, cu participarea delegațiilor celor 46 de state membre.

Mihai Popșoi a mulțumit Maltei pentru modul exemplar în care și-a exercitat mandatul în ultimele șase luni. În cadrul ceremoniei, Secretarul Permanent al Ministerului Afacerilor Externe și Turismului al Maltei, Christopher Cutajar, i-a înmânat oficialului moldovean cheia și ciocanul simbolic, marcând transferul oficial al Președinției.

La eveniment au participat Secretarul General al Consiliului Europei, Alain Berset, precum și ambasadori ai tuturor statelor membre ale organizației.

Republica Moldova va deține președinția Comitetului de Miniștri în perioada 14 noiembrie 2025 - 15 mai 2026. Este cea de-a doua oară când țara vecină exercită acest mandat, prima președinție având loc în anul 2003, la scurt timp după aderarea la Consiliul Europei în 1995.