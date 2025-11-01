Noul Guvern de la Chişinău a depus jurământul, după ce premierul Alexandru Munteanu a primit votul de încredere în Parlament

4 minute de citit Publicat la 14:39 01 Noi 2025 Modificat la 14:47 01 Noi 2025

Ceremonia a avut loc după ce, vineri seară, parlamentul a acordat votul de încredere guvernului Munteanu / foto: Facebook

Noul guvern al Republicii Moldova, condus de prim-ministrul Alexandru Munteanu, a depus jurământul, sâmbătă, la Preşedinţia Republicii Moldova, în prezenţa şefei statului, Maia Sandu, şi a preşedintelui parlamentului, Igor Grosu, informează Moldpres, potrivit Agerpres.

Ceremonia a avut loc după ce, vineri seară, parlamentul a acordat votul de încredere guvernului Munteanu şi a aprobat programul de guvernare „UE, pace, dezvoltare”, care stabileşte ca obiectiv prioritar finalizarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană până în 2028, modernizarea economiei, consolidarea statului de drept şi creşterea nivelului de trai al cetăţenilor.

„Porniţi la drum cu responsabilitatea de a veni în întâmpinarea aşteptărilor mari şi pe drept justificate ale oamenilor. După anii în care a trebuit să gestionăm multiple crize şi provocări, avem nevoie, începând de astăzi, de o guvernare care să se concentreze mai mult pe dezvoltare, care să ducă la bun sfârşit transformarea Republicii Moldova într-un stat european modern”, a declarat Maia Sandu, care a apreciat totodată că „volumul de muncă este fără precedent, dar cetăţenii aşteaptă rezultate concrete”.

Printre priorităţile noului executiv se numără investiţii de până la 4 miliarde de euro, modernizarea infrastructurii (inclusiv construirea a 4 poduri peste Prut şi reabilitarea a 3.000 km de drumuri), investiţii de 9 miliarde de lei în comunităţi, creşterea salariilor şi pensiilor, modernizarea spitalelor şi şcolilor, precum şi finalizarea evaluării judecătorilor şi procurorilor în procesul de asanare a sistemului de justiţie.

În următorii ani, o prioritate pentru Republica Moldova va fi şi interconectarea deplină cu piaţa energetică a UE. Autorităţile mai planifică continuarea şi dezvoltarea programelor "Satul European" şi "Curtea Europeană", cu investiţii de cel puţin 9 miliarde de lei în comunităţile din întreaga ţară.

Guvernul Munteanu va avea 14 ministere şi cinci vicepremieri

Noul guvern îşi mai propune investirea a cel puţin 6 miliarde de lei în grădiniţe, şcoli şi universităţi, dublarea burselor pentru elevi şi studenţi, precum şi modernizarea spitalelor.

Guvernul Munteanu va avea 14 ministere şi cinci vicepremieri, dintre care doi fără portofoliu - pentru integrare europeană şi reintegrare. Echipa guvernamentală include atât nume noi, cât şi persoane care îşi păstrează funcţiile deţinute în cabinetul anterior.

Astfel, Cristina Gherasimov îşi va păstra fotoliul de viceprim-ministru pentru integrare europeană. Ea a ocupat aceeaşi funcţie şi în guvernul anterior. Mai înainte, Gherasimov a fost secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene şi consilier pe politică externă şi integrare europeană al preşedintelui Republicii Moldova.

La conducerea Ministerului Afacerilor Externe se va afla, în continuare, Mihai Popşoi, care va deţine şi funcţia de vicepremier. El a ocupat acelaşi post şi în fostul guvern. Anterior, Mihai Popşoi a fost deputat şi vicepreşedinte al Parlamentului.

Vladimir Bolea va fi vicepremier şi ministru al infrastructurii şi dezvoltării regionale, funcţie deţinută din 2024. El a condus anterior Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare şi a fost deputat.

O altă funcţie de vicepremier va fi ocupată de Eugen Osmochescu, care va conduce Ministerul Dezvoltării Economice şi Digitalizării. Osmochescu are o experienţă de peste 25 de ani în domeniul juridic, economic şi al reformelor pentru mediul de afaceri. Din 2009 până în 2025, el a activat ca manager de programe în cadrul IFC - Corporaţia Financiară Internaţională (Grupul Băncii Mondiale).

Vicepremier pentru reintegrare va fi Valeriu Chiveri, diplomat de profesie, care a ocupat până în prezent funcţia de ambasador al Republicii Moldova în Ucraina.

Vladislav Cojuhari va fi noul ministru al justiţiei. Jurist de profesie, cu studii în Belgia şi SUA, Cojuhari a ocupat până acum funcţia de secretar general al Ministerului Afacerilor Interne.

La şefia Ministerului Finanţelor vine Andrian Gavriliţa, care are o experienţă de 20 de ani, atât în administrarea afacerilor, cât şi în domeniul politicilor publice.

Natalia Plugaru va fi noul ministru al muncii şi protecţiei sociale. Ea este specialistă în domeniul dezvoltării durabile, cu o experienţă de peste 15 ani în elaborarea şi implementarea programelor dedicate rezilienţei demografice şi egalităţii de gen. Plugaru a deţinut funcţia de reprezentantă adjunctă a Fondului Naţiunilor Unite pentru Populaţie (UNFPA) în Republica Moldova.

La şefia Ministerului Sănătăţii va fi Emil Ceban, rector al Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu".

Conducerea Ministerului Mediului va fi asigurată de Gheorghe Hajder, care a fost până în prezent secretar de stat în cadrul aceleiaşi instituţii.

Cristian Jardan va ocupa fotoliul de ministru al Culturii. Jurnalist şi manager media, Jardan are o experienţă de peste 15 ani în mass-media din Republica Moldova.

Funcţia de ministru al Energiei va fi deţinută în continuare de Dorin Junghietu, care a preluat mandatul în februarie curent, în guvernul condus până recent de Dorin Recean. Junghietu are o experienţă de peste 15 ani în companii internaţionale din domeniul energetic.

Dan Perciun îşi va păstra postul de ministru al Educaţiei, pe care îl ocupă din iulie 2023.

Un alt ministru care îşi păstrează portofoliul este Ludmila Catlabuga, propusă la şefia Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare. Catlabuga a ocupat aceeaşi funcţie şi în guvernul Recean, din noiembrie 2024, fiind anterior preşedintă a Asociaţiei Fermierilor Producători de Lapte.

Ministerul Afacerilor Interne va fi condus în continuare de Daniella-Misail Nichitin, care a preluat funcţia în 2024, fiind anterior secretar de stat în cadrul aceleiaşi instituţii.

Un alt ministru care îşi păstrează fotoliul este Anatolie Nosatîi, propus la şefia Ministerului Apărării. El ocupă această funcţie din august 2021.

Alexei Buzu este noul Secretarul General al Guvernului.