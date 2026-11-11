Republicanii din Camera Reprezentanţilor au blocat demersul de a-l pune sub acuzare pe Pete Hegseth

3 minute de citit Publicat la 07:59 11 Noi 2026 Modificat la 07:59 11 Noi 2026

Republicanii din Camera Reprezentanţilor au blocat demersul de a-l pune sub acuzare pe Pete Hegseth. sursa foto: Getty

Liderii republicani din Camera Reprezentanţilor au reuşit să blocheze o iniţiativă de punere sub acuzare a secretarului apărării, Pete Hegseth, scrie BBC. Majoritatea membrilor Camerei Reprezentanților a votat ca acuzațiile să fie trimise la o comisie. Asta înseamnă practic oprirea inițiativei, cel puțin pentru moment. Inițiativa venea de la Thomas Massie, un congresman republican din Kentucky care se opune propriului partid.

Hegseth a ținut prima sa conferință de presă la Pentagon din ultimele șase luni. Acolo a numit inițiativa o "farsă" și un "sabotaj".

De la început s-a crezut că demersul are șanse mici. Ca să reușească, mai mulți republicani ar fi trebuit să voteze împotriva voinței președintelui Donald Trump.

Marți, Massie a fost singurul republican care a votat împotriva trimiterii acuzațiilor la Comisia juridică, condusă de republicani. Votul s-a încheiat 211 la 204. Peste 12 parlamentari, dintre care 11 democrați, au lipsit de la vot.

Odată ajunsă la comisie, inițiativa este practic îngropată. Actuala legislatură se încheie curând, iar din ianuarie democrații preiau controlul.

Trump s-a bucurat de rezultat într-o postare pe Truth Social. El a scris că inițiativa "a EȘUAT lamentabil". "Încă o dată, Victoriile din Venezuela și Iran, Cele Mai Bune Cifre de Recrutare din Istoria Armatei (Liste lungi de așteptare!) și un Spirit rar întâlnit au dus la EXONERAREA unui Mare Patriot American", a scris Trump despre Hegseth.

După vot, Massie a spus că "nu a fost surprins", dar "a fost dezamăgit", potrivit CBS. "Oamenii aceștia din Congres știu ce trebuie făcut" a adăugat el. "Doar că nu au curajul să o facă, nici când i-ar ajuta politic."

Massie recunoscuse dinainte că s-ar putea să nu reușească imediat. Spera însă ca demersul său să-l convingă pe Trump să-l înlocuiască pe Hegseth înainte ca democrații să înceapă propria procedură de demitere. El a mai spus că, dacă Hegseth ar pleca acum, Senatul ar avea timp să aprobe un înlocuitor cât încă republicanii sunt la putere.

Acuzațiile pot fi reluate și după terminarea legislaturii, așa că democrații le-ar putea readuce în discuție anul viitor.

Democrații au câștigat alegerile de la jumătatea mandatului și vor controla din ianuarie ambele camere ale Congresului.

Președintele Camerei Reprezentanților, republicanul Mike Johnson, prezisese încă de dimineață că încercarea va eșua.

Luni, Massie a depus opt acuzații împotriva lui Hegseth. Le-a motivat spunând că Hegseth "încalcă legea și trebuie tras la răspundere", pentru că a purtat război în Iran mai mult de 90 de zile fără aprobarea Congresului.

Hegseth mai era acuzat că a coordonat "execuții fără judecată" în campania americană împotriva unor bărci suspectate că transportau droguri în Pacific și în Marea Caraibilor.

Marți, la conferința de presă, Hegseth a spus că încercarea de a-l demite este doar un joc politic. A pus-o pe seama unui adversar al administrației Trump, pe care l-a numit "nemulțumit și înfrânt".

Hegseth a mai spus că inițiativa pune în pericol securitatea țării. Motivul invocat: le transmite dușmanilor Americii "că Statele Unite își vor pedepsi propriii militari și propriii conducători civili pentru că au dus la bun sfârșit operațiuni militare legale". "Asta nu e patriotism. Asta e sabotaj", a declarat el.

Hegseth a repetat și câteva lucruri spuse luni de Trump, care a apărut pe neașteptate în sala de presă a Casei Albe. Unul dintre ele a fost creșterea numărului de recruți în armată.

Hegseth a susținut că Massie a acționat din cauza unor dezacorduri politice. "Nu e vorba de crime grave, nu de infracțiuni, nu de trădare, nu de mită, nu de faptele pe care le aveau în minte fondatorii când au scris regulile pentru demitere", a spus el.

Massie a pierdut anul acesta alegerile în fața unui candidat susținut de Trump. Din februarie, de când a început războiul cu Iranul, îi critică atât pe Trump, cât și conflictul. Massie îl mai enervsase pe președinte și când a cerut publicarea dosarelor lui Jeffrey Epstein, infractorul sexual decedat.

Deocamdată Hegseth și-a păstrat postul. Mulți parlamentari, inclusiv unii republicani, se întreabă însă cât timp va mai rămâne în funcție.

Senatorul republican Ted Cruz, din Texas, a spus marți că se așteaptă ca Hegseth fie să demisioneze, fie să fie demis de Trump.