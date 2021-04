Un român a bătut de unul singur patru polițiști italieni! Explicația oamenilor legii

O echipă de poliţişti italieni a fost trimisă să intervină în gara Minturno după ce un cetăţean italian anunţase că un grup de trei infractori români au comis o înşelăciune într-un tren oprit în staţie.

La vederea poliţiştilor, doi dintre cei trei români s-au făcut nevăzuţi, însă cel de-al treilea a rămas pe loc şi i-a atacat cu brutalitate pe oamenii legii care veniseră să-l legitimeze, notează Libero Quotidiano.

Românul, în vârstă de 21 de ani i-a bătut pe cei patru polițiști, iar unul dintre ei a avut nevoie de copci.

Polițiștii dau vina pe sistem care nu le permite să reacționeze ferm și să folosească armele din dotare.

„Era ora 7.30 dimineaţa şi am intervenit la o caz de extorcare, raportat de o persoană în vârstă, dar am fost blocaţi de cei trei băieţi. Doi au fugit, iar al treilea a fost cel mai violent. După ce am fost loviţi de multe ori, am reuşit să-l apucăm de mâini şi picioare şi să-l blocăm. Noi nu folosim tehnicile poliţiei americane, nu avem în dotare pistoale cu electroşoc sau altceva”, a povestit unul dintre polițiști.

