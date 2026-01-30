România și alte 11 state avertizează asupra riscului unui accident nuclear în războiul din Ucraina

Atacurile asupra substațiilor și avariile tot mai frecvente provocate rețelei de electricitate afectează de asemenea siguranța nucleară / Foto: Profimedia Images

Atacurile rusești zilnice asupra infrastructurii energetice a Ucrainei nu doar au expus milioane de ucraineni frigului iernii, dar „afectează de asemenea siguranța nucleară în Ucraina, aducând riscul unui accident nuclear foarte aproape de a deveni realitate”, semnalează cele 12 țări în declarația comună, potrivit Agerpres.

Atacurile asupra substațiilor și avariile tot mai frecvente provocate rețelei de electricitate afectează de asemenea siguranța nucleară, întrucât o alimentare externă constantă cu energie este necesară operării în siguranță a reactoarelor nucleare, se mai arată în declarație, făcând referire în special la situația centralei ucrainene Zaporojie.

Declarația a fost emisă după convocarea consiliului guvernatorilor AIEA, cerută de grupul țărilor semnatare ale textului, respectiv Belgia, Canada, Franța, Germania, Italia, Japonia, Lituania, Luxemburg, Olanda (Țările de Jos), Portugalia, Regatul Unit și România. Statele Unite nu s-au alăturat inițiativei.

Acuzațiile privind atacurile asupra infrastructurilor energetice nucleare au fost reciproce între Rusia și Ucraina și nu s-au limitat la centrala ucraineană Zaporojie, aflată sub control rusesc și unde atacuri cu drone și obuze în perimetrul centralei, pentru care s-au acuzat ambele tabere, au scos în mod repetat din funcțiune alimentarea externă cu energie electrică necesară răcirii celor șase reactoare oprite, situații care au impus folosirea punctuală a generatoarelor diesel.

De asemenea sarcofagul fostei centrale de la Cernobîl și instalații electrice conexe au fost lovite de drone despre care Ucraina afirmă că au fost lansate de Rusia.

Aceasta din urmă la rândul ei a acuzat Ucraina pentru mai multe atacuri cu drone asupra instalațiilor centralei nucleare din regiunea Voronej și ale celei din regiunea rusă de frontieră Kursk, centrală spre care trupele ucrainene au încercat să se îndrepte în ofensiva surpriză lansată peste graniță în această regiune în august 2024.