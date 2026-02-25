Românii care călătoresc în Regatul Unit au nevoie de ETA, începând de astăzi. Cât costă și cum se obține

Autorizația de călătorie este obligatorie pentru toți cetățenii din Uniunea Europeană. Foto: Getty Images

Un nou sistem de călătorie pentru vizitatorii din Regatul Unit intră în vigoare de miercuri pentru cetățenii a zeci de țări, printre care și România.

Guvernul britanic spune că autorizația electronică de călătorie (ETA) va îmbunătăți sistemul de imigrație. Totuși, măsura a creat probleme pentru persoanele cu dublă cetățenie, care se grăbesc acum să obțină un pașaport britanic pentru a respecta noile reguli, scrie BBC.

Ce este ETA și cine are nevoie de ea?

ETA este o autorizație digitală de călătorie pentru intrarea în Regatul Unit. Începând cu 25 februarie, majoritatea persoanelor care până acum puteau intra în Regatul Unit fără viză vor avea nevoie de ETA.

Noile reguli se aplică cetățenilor din 85 de țări, printre care și România.

Odată aprobată, ETA permite șederi de până la șase luni în Regatul Unit. Este valabilă timp de doi ani sau până la expirarea pașaportului și permite intrări multiple.

Vizita poate fi pentru turism, afaceri sau studii de scurtă durată.

ETA este necesară și pentru cei care tranzitează Regatul Unit ca parte a unei călătorii, însă pasagerii care rămân în zona de tranzit a aeroporturilor britanice și nu trec prin controlul de frontieră nu au nevoie de autorizație.

Pentru șederi mai lungi, muncă sau studii pe termen lung, va fi în continuare necesară o viză.

Persoanele care aveau nevoie de viză și până acum vor avea în continuare nevoie de viză pentru a intra în Regatul Unit și nu trebuie să solicite și ETA.

Cetățenii britanici sau irlandezi nu au nevoie nici de ETA, nici de viză pentru a intra sau a tranzita Regatul Unit. Există și alte excepții, cum ar fi persoanele cu statut de rezident permanent sau copiii care călătoresc din Franța într-o excursie școlară.

Schema a fost lansată în octombrie 2023, dar guvernul spune că nu a fost „aplicată strict” pentru a le oferi vizitatorilor timp să se adapteze. În noiembrie, autoritățile au anunțat că ETA va deveni obligatorie de la 25 februarie.

Guvernul afirmă că sistemul ETA va face imigrația mai rapidă, mai simplă și mai sigură.

Cum se obține ETA și cât costă?

Obținerea unei ETA costă 16 lire sterline, însă guvernul a anunțat că intenționează să crească taxa la 20 de lire în viitor.

Pentru a aplica, autoritățile recomandă descărcarea aplicației din Google Play sau din Apple App Store.

Solicitanții trebuie să furnizeze date de contact, informații din pașaport, o fotografie corespunzătoare și să răspundă la un set de întrebări.

Călătoria trebuie făcută cu același pașaport folosit la solicitarea ETA.

Guvernul spune că majoritatea oamenilor primesc un răspuns automat în câteva minute, dar recomandă depunerea cererii cu cel puțin trei zile lucrătoare înainte de plecare. Dacă cererea este respinsă, solicitantul va fi informat asupra motivului și poate aplica din nou. În schimb, dacă cererea este refuzată definitiv, nu există drept de apel și persoana va trebui să solicite o viză pentru a intra în Regatul Unit.

Cum vor fi aplicate regulile?

La îmbarcare, pasagerii ar putea să nu fie lăsați să urce în avion fără o ETA validă.

Companiile aeriene, feroviare și de transport maritim au primit instrumente digitale prin care pot verifica automat autorizația de călătorie, în legătură cu sistemele Home Office.

ETA este legată digital de pașaport, astfel că nu este nevoie de un document tipărit la frontieră. Totuși, guvernul recomandă păstrarea unei copii pe hârtie pentru evidență.

Chiar dacă ai ETA, aceasta nu garantează automat intrarea în țară. La sosire, va trebui să treci prin controlul pașapoartelor. Este posibil să fii refuzat la frontieră chiar și cu o ETA valabilă, dacă apar alte probleme la verificarea documentelor.

Care este problema pentru persoanele cu dublă cetățenie?

Cei cu dublă cetățenie - britanică și a altei țări - nu pot obține ETA.

Pentru a intra în Regatul Unit, ei trebuie să prezinte fie un pașaport britanic, fie o versiune digitală a certificatului de drept de ședere, atașată pașaportului celeilalte naționalități. Fără unul dintre aceste documente, riscă să nu li se permită întoarcerea în Regatul Unit.

Pașapoartele britanice și certificatele de drept de ședere nu sunt eliberate automat la obținerea cetățeniei, astfel că unii cetățeni cu dublă naționalitate nu le-au solicitat niciodată, chiar dacă locuiesc de zeci de ani în Regatul Unit.

Ambele documente pot dura câteva săptămâni pentru a fi obținute și implică și costuri: un pașaport britanic costă aproximativ 100 de lire pentru un adult, iar certificatul de drept de ședere costă 589 de lire.

Anterior, persoanele cu dublă cetățenie puteau ieși din Regatul Unit și reveni folosind pașaportul non-britanic.

Mai mulți britanici cu dublă cetățenie au declarat pentru BBC că se confruntă cu dificultăți în obținerea rapidă a unui pașaport britanic pentru a respecta noile reguli. Unii se află deja în afara țării de când au fost anunțate schimbările și spun că nu au avut suficient timp să se adapteze.

Un purtător de cuvânt al Home Office a declarat anterior pentru BBC că „informațiile publice care le recomandă cetățenilor cu dublă naționalitate să aibă documentele corecte sunt disponibile din octombrie 2024, iar o campanie amplă de comunicare privind introducerea ETA rulează din 2023”.

Ce alte țări folosesc sistemul ETA?

Dacă ETA vă sună cunoscut, este pentru că țări precum Canada și Statele Unite folosesc deja un sistem similar.

Costurile diferă însă semnificativ. În Canada, o ETA costă doar 7 dolari canadieni (aproximativ 3,78 lire sterline), în timp ce echivalentul american ajunge la 40,27 dolari (circa 29,75 lire sterline).