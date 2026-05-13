Rubio a zburat spre China într-un trening identic cu cel purtat de Maduro când a fost arestat. Casa Albă numește modelul „Venezuela”

2 minute de citit Publicat la 11:33 13 Mai 2026 Modificat la 11:33 13 Mai 2026

Marco Rubio în Avionul Air Force One, pe 13 mai 2026, și Nicolas Maduro capturat de SUA pe 3 ianuarie 2026. Sursa foto: Truth Social/ Instagram

Secretarul de stat american, Marco Rubio, apare într-o fotografie la bordul avionului prezidenţial, în drum spre China, îmbrăcat într-un trening identic cu cel pe care îl purta fostul preşedinte al Venezuelei, Nicolas Maduro, în momentul capturării sale, pe 3 ianuarie, de către un comando american, relatează miercuri EFE, potrivit Agerpres.

„Secretarul Rubio poartă modelul Nike Tech 'Venezuela' la bordul Air Force One!”, a postat pe contul său de pe platforma X directorul pentru comunicare al Casei Albe, Steve Cheung, sub imaginea lui Rubio la bordul avionului AF1 care se îndreaptă spre Beijing pentru întâlnirea preşedintelui Donald Trump cu omologul său chinez, Xi Jinping.

Imaginea lui Rubio, îmbrăcat într-un trening gri şi sprijinindu-se de una dintre uşile avionului prezidenţial, a devenit rapid virală pe reţelele de socializare, în special datorită activiştilor republicani şi funcţionarilor de la Casa Albă.

Treningul lui Rubio este identic cu cel purtat de liderul venezuelean Nicolas Maduro când a fost capturat la Caracas şi transferat în SUA, conform fotografiilor publicate de Trump la începutul anului pe contul său Truth Social.

Marco Rubio (54 de ani) şi vicepreşedintele JD Vance au fost menţionaţi atât în sondaje, cât şi de media locale ca două dintre opţiunile cele mai vizibile republicane în perspectiva alegerilor prezidenţiale din 2028.

La începutul anului 2026, Trump a fost întrebat despre acest subiect şi a afirmat că amândoi (Rubio şi Vance) sunt „mari lideri”, deşi a subliniat că unul dintre ei este mai „diplomat” decât celălalt, referindu-se la secretarul de stat.

Înainte de arestarea liderului venezuelean în ianuarie, Rubio a fost unul dintre funcţionarii americani cei mai critici la adresa guvernului de la Caracas, pe care l-a calificat drept „nelegitim” şi a susţinut utilizarea forţei de către Washington pentru capturarea lui Maduro în capitala venezueleană.