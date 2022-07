Cum și-au doborât rușii unul dintre cele mai moderne avioane de luptă, în Ucraina

Este vorba despre un aparat Suhoi Su-34M înmatriculat cu numărul RF-95890.

Incidentul s-a petrecut duminică, deasupra orașului Alcevsk din estul Ucrainei.

Orașul este sub ocupația forțelor ruse.

Momentul în care avionul este trimis la pământ de loviturile efectuate de la sol a fost surprins în imagini de corespondentul rus de război Evgheni Podubnii.

"Noaptea trecută, apărarea antiaeriană a forțelor aliate a distrus o țintă deasupra orașului Alcevsk.Natura țintei nu este clară. Mingea de foc a căzut spre pământ mai mult de un minut", a scris Podubnii într-o postare publicată luni pe Telegram.

Russian war correspondent Yevgeny Poddubny published a video over night which he said shows Russian/LNR air defenses destroying a target over Alchevsk. It appears that Russian air defenses shot down its own Su-34 bomber. https://t.co/qTxccwJRua https://t.co/fVEvBoUy21 pic.twitter.com/RmBDCrRyJ3