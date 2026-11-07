Rusia a atacat din nou Kievul cu rachete balistice și drone. Un important pod peste Nipru a fost avariat

2 minute de citit Publicat la 09:14 07 Noi 2026 Modificat la 09:18 07 Noi 2026

Armata lui Putin a atacat din nou Kievul cu rachete balistice și drone: Podul de Nord, avariat și închis circulației. Sursa colaj foto: Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei

Armata lui Putin a lansat în noaptea de vineri spre sâmbătă rachete balistice şi drone asupra Kievului, la câteva ore după ce preşedintele Volodimir Zelenski, a avertizat că Rusia pregătește un atac asupra sectorului energetic și a podurilor din Ucraina. În urma bombardamentului, Podul de Nord peste Nipru a fost avariat şi este închis traficul, momentan, iar iar 5 persoane, inclusiv un copil, au fost rănite, relatează The Kyiv Independent şi Ukrainska Pravda.

Mai multe valuri de rachete balistice rusești au lovit Kievul în noaptea de 6 spre 7 noiembrie, la doar câteva ore după ce liderul Volodimir Zelenski a avertizat că Rusia pregătește un nou atac de amploare asupra infrastructurii.

În districtul Solomianskyi au izbucnit incendii, iar clădiri rezidențiale, o grădiniță și o clădire nerezidențială au fost avariate sau parțial distruse. Cinci persoane au fost rănite, inclusiv un adolescent de 14 ani.

Atacurile ruşilor au avariat Podul de Nord din Kiev, o legătură crucială a Kievului, şi, în prezent, este închis circulației în ambele sensuri, a declarat sâmbătă primarul Vitali Klitschko.

"Situaţia aprovizionării cu energie a capitalei este extrem de dificilă. Acest lucru afectează funcţionarea sistemelor de încălzire şi de alimentare cu apă ale oraşului", a precizat Vitali Klitschko pe Telegram.

În timp ce Forțele Aeriene ale Ucrainei avertizau că rachete balistice se îndreptau spre capitală, o serie de explozii au zguduit orașul, potrivit jurnaliștilor publicației Kyiv Independent, aflați la fața locului.

Primul val de rachete a lovit Kievul într-o succesiune rapidă, Forțele Aeriene anunțând că cel puțin șase rachete au fost lansate vineri seara asupra orașului în decurs de câteva minute, cu puțin înainte de ora locală 23:00, pe 6 noiembrie.

Rachetele balistice au fost lansate de forțele armate ale Federației Ruse şi după miezul nopţii trecute şi au avut loc mai multe explozii, urmate de incendii.

În urmă cu mai bine de o săptămână, ruşii au atacat cu rachete un pod din sudul Kievului, o axă importantă de transport.

"Un atac a lovit podul Pivdenîi (n.r.: Sudic). Infrastructura metroului, care circulă pe acest pod, a fost, de asemenea avariată", a declarat primarul Kievului, într-o postare publicată pe Telegram.

În urma bombardamentelor cu rachete balistice rusești, o persoană a fost ucisă și alte 10 au fost rănite. Majoritatea victimelor sunt studenți ai unui cămin din districtul Desnianskîi.

Zelenski afirmă că Rusia pregătește un atac asupra sectorului energetic și a podurilor din Ucraina

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat vineri că are "informații" despre un atac aerian rusesc planificat care vizează infrastructura civilă și energetică și podurile, înaintea unei întâlniri dintre Ucraina, Statele Unite și Rusia, programată săptămâna viitoare la Abu Dhabi, relatează AFP, conform Agerpres.

"Avem informații care indică faptul că se pregătește un nou atac împotriva sectorului energetic, împotriva podurilor noastre peste râul Nipru și împotriva infrastructurii civile", a transmis Zelenski în discursul său zilnic.

Liderul de la Kiev a adăugat că a vorbit cu cei responsabili de atacurile aeriene cu rază lungă ale Ucrainei și că "Rusia va primi răspunsul nostru".