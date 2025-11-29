Rusia a bombardat masiv Kievul, într-un atac soldat cu cel puţin 3 morţi şi zeci de răniţi. Ucraina a doborât 558 de drone Shahed

Publicat la 12:52 29 Noi 2025

Rusia a bombardat masiv Kievul, într-un atac soldat cu cel puţin 3 morţi şi zeci de răniţi. FOTO: Profimedia Images

Forţele aeriene ucrainene au doborât 577 de sisteme folosite de Rusia în atacul său din noaptea de vineri spre sâmbătă, un bombardament soldat cu cel puţin trei morţi şi zeci de răniţi doar la Kiev şi în zonele înconjurătoare, conform bilanţului oficial al autorităţilor ucrainene, conform Agerpres. Printre sistemele ruseşti respinse s-au numărat 558 de drone Shahed.

Potrivit unei informări a forţelor aeriene ale Ucrainei pe canalul lor Telegram, militarii ucraineni "au doborât şi suprimat 577 de ţinte aeriene".

Printre sistemele ruseşti respinse s-au numărat 558 de drone Shahed, de fabricaţie iraniană, drone Gerbera şi alte tipuri de drone, precum şi mai multe rachete, inclusiv 12 rachete de croazieră şi cinci rachete balistice, şi două bombe ghidate.

"Atacul aerian a fost respins de aviaţie, trupe de rachete antiaeriene, unităţi de război electronic, sisteme fără pilot şi grupuri mobile de foc ale Forţelor de Apărare Ucrainene", se arată în mesajul Forţelor Aeriene, care au recunoscut că rachete şi 35 de drone au lovit 22 de zone din ţară.

În total, conform armatei ucrainene, Rusia a folosit 632 de sisteme de atac aerian, 36 de rachete şi 596 de drone.

La rândul său, Ministerul Apărării rus a anunţat că forţele sale au lansat un amplu atac cu rachete şi drone împotriva complexului militar industrial şi al sistemului energetic al Ucrainei. Autorităţile ruse au calificat atacul drept un răspuns la atacurile ucrainene asupra obiectivelor civile de pe teritoriul rus.

"Ca răspuns la atacurile teroriste ucrainene împotriva unor ţinte civile de pe teritoriul rus din cursul nopţii, Forţele Armate ale Federaţiei Ruse au lansat un atac masiv cu arme de înaltă precizie şi drone împotriva companiilor din complexul militar-industrial ucrainean şi a instalaţiilor energetice care asigură funcţionarea acestuia", a declarat comandamentul rus în raportul său zilnic de război.

Care au fost ţintele ruşilor

Potrivit Ministerului Apărării, "ţintele atacului au fost lovite, iar toate instalaţiile au fost distruse".

În plus, ministerul rus a afirmat că aeronave, rachete, artilerie şi drone ruseşti au atacat un aerodrom militar ucrainean, precum şi instalaţii militare şi poligoane de lansare a dronelor cu rază lungă de acţiune.

Cu câteva ore mai devreme, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a denunţat atacul nocturn rusesc, afirmând că "principalele ţinte au fost infrastructura energetică şi clădirile civile".

Ministerul Energiei de la Kiev a transmis pe Telegram că atacul rusesc a afectat infrastructura energetică a Kievului şi a regiunii înconjurătoare, precum şi pe cea a zonelor Sumî şi Harkov din nord-estul Ucrainei, Poltava (est) şi Cernigău (nord).

"În urma atacului, peste 500.000 de utilizatori din Kiev, peste 100.000 din regiunea Kiev şi aproape 8.000 din regiunea Harkov au rămas fără electricitate în această dimineaţă", a declarat ministerul într-un mesaj, adăugând că lucrările de reparaţii sunt deja în desfăşurare.

Atacul rusesc de vineri spre sâmbătă vine într-un moment în care sunt în desfăşurare negocieri pentru a pune capăt războiului, Steve Witkoff, trimisul special al preşedintelui american Donald Trump, urmând să viziteze Moscova săptămâna viitoare.