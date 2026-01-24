Rusia a crescut cu 800% exporturile de aur către China

Lingouri de aur rusesc. Foto: Profimedia Images

În 2025, Rusia a crescut de nouă ori exporturile de aur către China – până la 25,3 tone, adică o creștere de 800%, informează RIA Novosti, preluată de The Moscow Times, și care citează date furnizate de autoritățile vamale chineze.

Valoarea celor peste 25 de tone de aur este de 3,29 miliarde de dolari. Toate aceste valori reprezintă un record pentru întreaga perioadă de comerț dintre Federația Rusă și China.

În luna decembrie 2025, exporturile Rusiei către China au ajuns la 1,35 miliarde de dolari, adică 10 tone, un alt record istoric.

În același timp, în ultimul an, Rusia s-a clasat pe locul șapte printre exportatorii acestui metal în ceea ce privește aprovizionarea cu aur către China. Pe prima poziție se află Elveția, care a vândut aur Chinei pentru 25,73 miliarde de dolari, urmată de Canada (11,06 miliarde de dolari), Africa de Sud (9,42 miliarde de dolari), Australia (8,77 miliarde de dolari) și Kârgâzstan (4,95 miliarde de dolari). În 2024, Federația Rusă s-a clasat pe locul 11 printre furnizori.

China și-a crescut semnificativ achizițiile de aur pe fondul acumulării rezervelor de aur de către Beijing și a politicilor de reducere a dependenței de dolar.

Conform unui articol Financial Times, preluat de The Moscow Times, importurile reale de aur făcute de China în 2025 ar putea fi, de fapt, mult mai mare decât datele oficiale.

Potrivit Société Generale, volumul achizițiilor chineze va ajunge la 250 de tone de aur, ceea ce reprezintă mai mult de o treime din totalul achizițiilor băncilor centrale din lume în ultimul an.

Conform calculelor companiei de consultanță Technologies of Trust (TeDo), în ianuarie-iunie anul trecut, producția de aur în Federația Rusă a crescut cu 5,5% anual, ajungând la 160 de tone. Analiștii au menționat că până la sfârșitul anului cifra va ajunge la 345 de tone, o creștere de 45% față de anul precedent (în 2024, producția a fost de aproximativ 330 de tone).

Ca urmare a războiului din Ucraina și a sancțiunilor economice și financiare impuse Kremlinului, Rusia și-a vândut aproape trei sferturi din aurul Rezervei Națională a Fondului Național de Bunăstare al Ministerului Finanțelor.

Guvernul rus a vândut aur din rezerva de aur din Fondul Național de Bunăstare al Ministerului de Finanțe- pentru al treilea an consecutiv, pentru acoperirea cheltuielile bugetare și finanțarea războiului din Ucraina și a băncilor de stat. Astfel, în perioada 2022-2025, rezerva de aur din acest fond a scăzut cu 71%, conform datelor publicate de Ministerul rus de Finanțe.