Rusia a început „evacuarea” cetățenilor săi din Cuba din cauza crizei de combustibil

2 minute de citit Publicat la 11:29 13 Feb 2026 Modificat la 11:29 13 Feb 2026

Rossiya Airlines și-a modificat programul de zboruri „pentru a asigura evacuarea turiștilor ruși aflați în prezent în Cuba”. Foto: Profimedia Images

Autoritatea aviației civile din Moscova a anunțat că două mari companii aeriene rusești ajută la repatrierea cetățenilor din Cuba, din cauza crizei de combustibil de pe insulă. Agenția Rosaviatsia a declarat că Rossiya Airlines și-a modificat programul de zboruri „pentru a asigura evacuarea turiștilor ruși aflați în prezent în Cuba”, scrie Business Insider.

Rossiya, deținută de gigantul aviatic rus Aeroflot, și Nordwind Airlines, o companie aeriană de lux, au anunțat în aceeași zi că vor suspenda zborurile către Cuba și vor oferi doar bilete dus dinspre insulă.

Toate părțile au invocat „dificultăți cu realimentarea aeronavelor în Cuba”.

„Începând cu 12 februarie, o serie de zboruri dus-întors vor fi operate de la Havana și Varadero la Moscova pentru a găzdui turiștii ruși aflați în prezent în Cuba”, a transmis compania Rossiya Airlines.

Nordwind Airlines, o companie aeriană rusă de agrement, a declarat că va opera doar zboruri de repatriere din stațiunile Varadero, Holguin și Cayo Coco. Uniunea Rusă a Industriei Turistice a estimat săptămâna trecută că cel puțin 4.000 de turiști ruși se află în Cuba.

Anunțurile au venit după ce autoritățile aeronautice cubaneze au avertizat luni că insula nu va avea combustibil pentru avioane disponibil pe aeroporturile internaționale timp de o lună. Cuba depinde în mare măsură de Venezuela pentru petrol, dar a încetat să mai primească importuri din 3 ianuarie, când președintele venezuelean Nicolás Maduro a fost capturat de forțele americane.

Mexicul se află pe locul doi ca furnizor de petrol pentru Cuba, dar a oprit și exporturile către insulă după ce președintele Donald Trump a impus tarife vamale țărilor care trimit petrol către Havana.

Companiile aeriene canadiene, care operează unele dintre cele mai traficate rute către Cuba, au anunțat că anulează zborurile către insulă începând de luni. Air Canada, WestJet și Air Transat au declarat că vor zbura cu avioane goale către Cuba pentru a prelua pasageri. Companiile aeriene rusești urmează exemplul. Într-o declarație ulterioară, Rossiya a declarat că organizează cel puțin șase zboruri dus de pe aeroporturile cubaneze către Moscova și că va suspenda toate operațiunile către această națiune insulară până pe 24 februarie. Atât Rossiya, cât și Nordwind au declarat că oferă rambursări pasagerilor afectați. „Ambele părți explorează opțiuni alternative pentru reluarea zborurilor în ambele direcții, în interesul cetățenilor ambelor țări”, a transmis Rosaviatsia. Un aliat rus sub presiune Cuba a fost considerată mult timp un aliat apropiat al Moscovei și un bastion al influenței sovietice și ruse în America Latină. Rusia, izolată de sancțiunile internaționale pentru războiul său împotriva Ucrainei, a încercat recent să extindă legăturile economice și comerciale cu Cuba, încurajând companiile rusești din domeniul bancar, agricol, IT și al altor industrii să înceapă operațiuni pe insulă. În septembrie, oficiali ai serviciilor secrete ucrainene au declarat că regimul de la Moscova a recrutat peste 20.000 de cetățeni cubanezi ca mercenari pentru a lupta împotriva forțelor Kievului, insula clasându-se printre principalii furnizori de luptători străini. Trump a declarat la începutul acestei luni că administrația sa poartă discuții cu Cuba, în contextul în care își intensifică presiunea asupra insulei. „Cred că vom face o înțelegere cu Cuba”, le-a spus el reporterilor. Rusia nu este singura care este iritată de situația din Cuba. Marți, un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe chinez a declarat, într-o conferință de presă, că Beijingul „se opune ferm acțiunilor inumane care privează poporul cubanez de dreptul său la subzistență și dezvoltare”. „China va face, ca întotdeauna, tot posibilul să ofere sprijin și asistență Cubei”, a declarat purtătorul de cuvânt Lin Jian.