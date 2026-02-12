Rusia ignoră ameninţările tarifare ale lui Trump privind livrările de petrol către Cuba

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului. Sursa colaj foto: Hepta & Getty Images

Kremlinul a declarat joi că analizează ce sprijin poate oferi Cubei, afectată de o criză severă de combustibil, şi a respins ameninţările preşedintelui american, Donald Trump, privind impunerea de tarife ţărilor care furnizează petrol insulei din Caraibe, a relatat publicaţia CNBC.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a afirmat că Moscova nu doreşte o escaladare, dar a subliniat că relaţiile comerciale cu Statele Unite sunt deja limitate.

"Noi nu ne-am dori nicio escaladare, dar, pe de altă parte, în prezent nu avem schimburi comerciale semnificative", a declarat azi purtătorul de cuvânt al Kremlinului, potrivit RIA Novosti.

Jurnaliştii publicaţiei CNBC au mai relatat că declaraţia lui Dmitri Peskov vine după ce Casa Albă a anunţat că va aplica tarife oricărei ţări care trimite petrol Cubei, direct sau indirect, argumentând că guvernul comunist de la Havana reprezintă "o ameninţare neobişnuită şi extraordinară".

Presiunea americană asupra conducerii cubaneze s-a intensificat după operaţiunea militară din 3 ianuarie prin care SUA l-au înlăturat pe preşedintele venezuelean, Nicolás Maduro, un aliat apropiat al Cubei.

Dmitri Peskov a declarat că Moscova va căuta "un dialog constructiv" cu Washingtonul pe tema crizei energetice din Cuba, dar a precizat că aceste discuţii nu pot fi detaliate public în acest moment.

Cuba, supusă unui embargo comercial american de peste 60 de ani, traversează o criză economică în agravare. Guvernul de la Havana a anunţat recent măsuri de urgenţă pentru protejarea serviciilor esenţiale şi raţionalizarea combustibilului, inclusiv restricţii la vânzarea de carburanţi, închiderea unor unităţi turistice, reducerea programului şcolar şi scurtarea săptămânii de lucru în companiile de stat la patru zile.

Autorităţile cubaneze au avertizat că, din cauza penuriei de combustibil pentru aviaţie, companiile aeriene internaţionale nu vor mai putea alimenta în Cuba.

Air Canada a anulat toate zborurile către insulă, anunţând totodată că va repatria aproape 3.000 de pasageri aflaţi deja în ţară în zilele următoare.