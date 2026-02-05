Cuba, răspuns acid pentru Trump: Nu vorbim despre schimbarea regimului, cum nici SUA nu sunt gata să discute despre regimul lor politic

Președinte SUA, Donald Trump (stânga), spune că i-ar conveni ca Marco Rubio să fie noul președinte al Cubei, în locul lui Miguel Diaz-Canel (dreapta). Sursă colaj foto: Getty Images

Cuba este pregătită pentru un dialog „substanțial” cu Statele Unite, însă nu este dispusă să discute despre schimbarea guvernului, a declarat miercuri pentru CNN adjunctul ministrului cubanez de Externe. Declarațiile vin în contextul în care administrația Trump intensifică presiunea asupra insulei, inclusiv prin mesaje privind o posibilă schimbare de regim.

„Nu suntem pregătiți să discutăm despre sistemul nostru constituțional, așa cum presupunem că nici SUA nu sunt pregătite să discute despre sistemul lor constituțional, sistemul lor politic, realitatea lor economică”, a spus Carlos Fernández de Cossío.

El a precizat că cele două țări nu au stabilit încă „un dialog bilateral”, dar au existat „unele schimburi de mesaje”, „legate” de cele mai înalte niveluri ale guvernului cubanez.

Afirmațiile sale vin la câteva zile după ce secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că SUA „și-ar dori” o schimbare de regim în Cuba, deși nu ar însemna neapărat că ar acționa în acest sens.

În același timp, administrația Trump a crescut presiunea asupra statului din Caraibe încercând să blocheze livrările de petrol către insulă. SUA au perturbat deja aprovizionarea cu petrol din Venezuela după ce l-au îndepărtat de la putere pe președintele acelei țări.

Săptămâna trecută, Washingtonul a amenințat cu tarife statele care exportă petrol către Cuba, susținând că Havana reprezintă o „amenințare extraordinară” prin alinierea cu „țări ostile și actori malițioși” și prin faptul că ar găzdui „capabilitățile lor militare și de informații”.

De Cossío a respins această justificare. „Cuba nu reprezintă nicio amenințare pentru Statele Unite. Nu este agresivă față de SUA. Nu este ostilă. Nu adăpostește teroriști și nici nu sponsorizează terorismul”, a spus el.

Oficialul cubanez a cerut SUA să reducă această campanie de presiune, despre care afirmă că a afectat deja țara.

În Cuba, oamenii se confruntă cu pene de curent frecvente și cu cozi lungi la benzinării, din cauza scăderii rezervelor de combustibil. Autoritățile cubaneze susțin că sancțiunile economice impuse de SUA sunt principala cauză a problemelor din sectorul energetic, deși criticii indică și lipsa investițiilor guvernamentale în infrastructură.

De Cossío a spus că Cuba ar putea fi nevoită să ia în calcul măsuri de austeritate și „sacrificii” pentru a economisi combustibil, fără să precizeze cât mai are țara în rezerve. „Suferințele Cubei sunt echivalente cu un război, în termeni de măsuri economice coercitive”, a declarat el.

Președintele american Donald Trump a spus că Cuba ar putea evita o oprire totală a aprovizionării dacă ar încheia „un acord”, care ar putea include returnarea proprietăților confiscate de la exilați cubanezi ce au părăsit insula după Revoluția din 1959.

Cubanezii au fost șocați de operațiunea SUA din ianuarie, în urma căreia a fost capturat liderul venezuelean Nicolas Maduro, iar peste 30 de membri ai forțelor de securitate cubaneze care îl protejau au murit. Oficiali de la Havana au promis că vor răspunde oricărei acțiuni militare a SUA împotriva Cubei. În ultimele săptămâni, presa de stat a prezentat o intensificare a exercițiilor militare și a pregătirilor.

Trump a declarat luni că Mexicul, un alt aliat apropiat al guvernului cubanez, ar urma, la rândul său, să suspende livrările de petrol în contextul presiunii crescute din partea SUA. Miercuri, Mexicul a anunțat că acordurile sale petroliere cu Cuba sunt încă în vigoare, dar că, caută modalități alternative de a ajuta Havana să evite efectele tarifelor americane.

Marți, Ambasada SUA la Havana i-a îndemnat pe cetățenii americani aflați în Cuba să fie prrecauți în contextul crizei energetice, să economisească combustibil, apă și alimente.

De Cossío a susținut că dialogul este o alternativă mai bună pentru SUA decât sacțiunea. Deși Cuba nu va discuta despre schimbarea regimului cu oficialii americani, el spune că Havana este dispusă să vorbească despre subiecte care ar putea aduce beneficii ambelor țări, inclusiv despre securitatea regională.

„Dacă SUA vor cooperare în lupta împotriva traficului de droguri, Cuba poate ajuta”, a spus el. „Am ajutat și în trecut și putem continua să ajutăm în privința traficului care are loc în regiune.”