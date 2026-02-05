Rusia a lansat un nou atac cu drone asupra Kievului, în plin proces de negocieri la Abu Dhabi

Cel puţin doi oameni din Kiev au fost răniţi în urma bombardamentelor de noaptea trecută ale ruşilor. Sursa foto: Telegram/Serviciul de Urgență de Stat al Ucrainei

Armata Rusiei a lansat un nou atac cu drone asupra Kievului în noaptea de miercuri spre joi, rănind cel puțin două persoane, au raportat oficialii locali, potrivit The Kyiv Independent şi Ukrainska Pravda. Bombardamentele vin la câteva ore după ce oficialii ucraineni şi ruşi au încheiat miercuri o primă zi "productivă" a noilor negocieri mediate de SUA la Abu Dhabi, după cum a declarat negociatorul principal al Kievului. Discuţiile dintre aceştia vor continua joi.

Rusia a lansat un nou atac cu drone asupra Kievului, deşi, la Abu Dhabi sunt negocieri de încetare a focului

Primele explozii în capitala Ucrainei, provocate de atacul cu drone ruseşti, s-au auzit azi-noapte, în jurul orei 02:00, ora locală, a relatat postul public de radio Suspilne. O altă deflagraţie puternică a avut loc în Kiev în jurul orei 04:15.

Primarul Vitali Kliciko a declarat că atacul a vizat mai multe cartiere ale orașului, inclusiv districtele Obolonskîi, Darnîțkîi, Şevcenkivski și Solomianskîi din Kiev, conform The Kyiv Independent.

Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei a raportat că a izbucnit un incendiu într-o clădire de birouri cu patru etaje din districtul Șevcenkivski, fiind semnalate, totodată, pagube la o grădiniță din districtul Solomianskîi al orașului.

"Resturi de drone au avariat fațadele și au spart ferestrele a patru clădiri rezidențiale înalte din districtul Solomianskîi. O femeie în vârstă de 79 de ani a fost rănită și internată în spital. O femeie de 89 de ani a primit îngrijiri medicale la fața locului", au transmis poliţiştii din Kiev într-un comunicat, potrivit publicaţiei Ukrainska Pravda.

Oficialii ucraineni au mai precizat că autoturisme parcate au luat foc în districtul Obolonskîi în timpul atacului cu drone, iar patru clădiri din districtul Solomianskîi au suferit avarii la ferestre.

Atacul are loc la doar două zile după ce Rusia a lansat cel mai amplu atac din această iarnă, trimițând 71 de rachete și 450 de drone asupra orașelor ucrainene, inclusiv asupra Kievului. Loviturile au vizat mai multe clădiri rezidențiale din capitală, rănind cel puțin nouă persoane.

Ucraina şi Rusia continuă azi discuţiile mediate de SUA la Abu Dhabi

În timp ce luptele din cel mai mare conflict din Europa de după al Doilea Război Mondial continuă să facă ravagii, oficialii ucraineni şi ruşi continuă azi discuţiile mediate de SUA la Abu Dhabi. Întâlnirea de miercuri, "substanţială şi productivă", a precizat negociatorul principal al Kievului.

"Lucrările au fost substanţiale şi productive, axate pe măsuri concrete şi soluţii practice", a scris Rustem Umerov, şeful Consiliului Naţional de Securitate şi Apărare al Ucrainei pe platforma X (fostă Twitter).

Un oficial american, care a oferit comentarii sub condiţia anonimatului, a calificat, de asemenea, discuţiile ca fiind productive şi a declarat că acestea vor continua joi dimineaţă.

Întâlnirile trilaterale de două zile au loc după ce preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat că Rusia a profitat de armistiţiul energetic susţinut de SUA săptămâna trecută pentru a stoca muniţii, atacând Ucraina marţi cu un număr record de rachete balistice.