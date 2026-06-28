Rusia amenință, după ce Boc i-a interzis imnul şi steagul la Cupa Mondială de Gimnastică de la Cluj-Napoca. "Vor fi consecințe"

Rusia amenință, după ce Boc i-a interzis imnul şi steagul la Cupa Mondială de Gimnastică de la Cluj-Napoca. Foto: Hepta

Rusia ameninţă din nou România, după scandalul de la Cupa Mondială de Gimnastică Ritmică de la Cluj-Napoca, eveniment la care primarul Emil Boc a anunţat că nu vor fi permise imnul şi steagul Rusiei în competiţie. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus al Afacerilor Externe, Maria Zaharova, a acuzat România de "rusofobie" și a susținut că țara noastră ar trebui să fie privată de dreptul de a candida pentru organizarea unor competiții internaționale de anvergură.

Aceasta a mai transmis că partea rusă nu va lăsa situaţia fără consecinţe.

"Este regretabil că rusofobia cultivată în România în toți acești ani produce asemenea efecte monstruoase: scoate la iveală dezordinea care domnește acolo, unde unor personaje întâmplătoare li se permite să acționeze în mod arbitrar și să compromită o țară care, în mod evident, nu este capabilă să asigure condiții egale pentru participanții la competiții internaționale de anvergură și care, în consecință, ar trebui să fie privată de dreptul de a candida pentru organizarea unor asemenea competiții.

Partea rusă nu va lăsa această situație fără consecințe", a declarat Zaharova.

"Steagul şi imnul Rusiei nu pot fi utilizate la Cluj-Napoca. Respectăm poziţia României şi Uniunii Europene în acest domeniu. Precizări privind organizarea la Cluj-Napoca a Cupei Mondiale la gimnastică ritmică", a transmis Emil Boc, în postarea sa.

El a explicat că acest demers nu este un protest împotriva sportivilor, ci vizează exclusiv utilizarea simbolurilor oficiale ale Federaţiei Ruse în contextul războiului din Ucraina.

"Susţin sportul şi competiţiile sportive, însă nu sunt de acord ca simbolurile politice ale unui stat agresor din Europa să fie folosite într-o ţară a Uniunii Europene", a subliniat Emil Boc.

El a mai spus că a cerut Federaţiei Internaţionale de Gimnastică să menţină regulile aflate în vigoare la momentul în care municipiul a acceptat găzduirea competiţiei. De asemenea, Emil Boc a solicitat Federaţiei Române de Gimnastică şi autorităţilor statului român să clarifice situaţia înainte de startul întrecerilor sportive, pentru a evita eventuale controverse sau dispute în timpul desfăşurării Cupei Mondiale.

O primă reacție a venit din partea lui Mihail Degtyarev, ministrul Sportului din Rusia. El a declarat că "va face tot ce-i stă în putere pentru ca România să nu mai organizeze turnee sportive internaționale", după ce primarul Emil Boc a interzis steagul şi imnul Rusiei la Cupa Mondială de Gimnastică Ritmică, care se desfăşoară la Cluj-Napoca, în perioada 26-28 iunie. În urma deciziei lui Boc, Rusia a anunţat că nu se mai prezintă la competiție.

Rusia va încerca să priveze România de dreptul de a găzdui turnee internaționale de gimnastică, a declarat vineri ministrul rus al sportului și președintele Comitetului Olimpic Rus (ROC), Mihail Degtyarev.