Rusia foloseşte un nou model de dronă în războiul din Ucraina: Sunt capabile să distrugă buncăre fortificate

Noile drone ruseşti sunt capabile să distrugă buncăre fortificate. *Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Federaţia Rusă a început să folosească un nou model de dronă, Upyr-18, în războiul din Ucraina, a raportat luni agenţia TASS, potrivit EFE şi Agerpres. Un reprezentant al fabricii de drone Uraldronzavod a declarat că noile drone ruseşti sunt capabile să distrugă buncăre fortificate. Considerate o armă a viitorului, dronele, alături de AI, duc războiul într-o nouă eră tehnologică.

Anunţul oficialilor din Rusia vine după ce luna trecută CNN a scris că președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a devenit, într-un fel, cel mai bun vânzător de drone din lume. Iar liderul american, Donald Trump, a declarat într-un interviu că ucrainenii "fac o dronă foarte bună".

"Dronele Upyr-18, denumite astfel datorită cadrului lor de 18 inch (n.r.: aproximativ 45 de centimetri), sunt capabile să transporte zece kilograme de explozibili la zeci de kilometri, distrugând buncăre fortificate şi poziţii inamice", a declarat un reprezentant al fabricii de drone Uraldronzavod, citat de TASS.

Astfel, capacitatea lor mai mare de transport "le permite, de asemenea, să fie folosite pentru aprovizionarea unităţilor din apropierea liniei de contact", au adăugat aceştia.

Fabrica Uraldronzavod, situată în regiunea Sverdlovsk din Urali, a fost fondată de creatorii dronei Upyr FPV, iar conducerea sa intenţionează să mărească producţia noului model.

Producătorii se laudă cu rezultatele notabile ale tehnologiei lor militare, susţinând că în martie 2024 aceasta a fost folosită pentru a distruge un tanc american Abrams, precum şi un vehicul de luptă pentru infanterie Bradley.