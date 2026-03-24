Rusia îi ia apărarea guvernului Orban în scandalul scurgerilor de informații: „Se prezintă ca aliați dar, în realitate, se spionează”

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova. Foto: Hepta

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, a apărat marţi guvernul premierului ungar Viktor Orban, în scandalul presupuselor scurgeri de informaţii, scandal în care ministrul de Externe de la Budapesta, Peter Szijjarto, este acuzat că ar fi furnizat informaţii Rusiei chiar în pauzele întâlnirilor UE, informează EFE, potrivit Agerpres.

„Trebuie, în primul rând, să recunoaştem meritele liderilor săi (N.r. - ai Ungariei), care au declarat sincer de-a lungul anilor că nu urmează directivele Rusiei sau ale nimănui altcuiva, că apără interesele ţării lor şi acţionează în interesul superior al poporului lor”, a spus Zaharova pentru TASS.

Potrivit oficialului rus, aceasta este tendinţa opusă faţă de cea observată în restul Uniunii Europene, unde „oamenii nu sunt de obicei luaţi în considerare, ci mai degrabă interesele anumitor grupuri de elită”.

„Se prezintă ca aliaţi şi menţin o pseudo-unitate notorie, dar, în realitate, se spionează unii pe alţii”, a adăugat ea, comentând scurgerile de informaţii.

Comisia Europeană a calificat, luni, drept „foarte îngrijorătoare” relatările din presă care indică faptul că Szijjarto ar transmite informaţii către Rusia despre discuţiile cu uşile închise ale miniştrilor de Externe din statele membre ale Uniunii Europene.

Totodată, sâmbăta trecută, ziarul american The Washington Post a scris că serviciul de informaţii externe al Rusiei ar fi propus înscenarea unei tentative de asasinare a premierului ungar Viktor Orban pentru a consolida campania electorală a acestuia în perspectiva alegerilor cruciale din aprilie, într-o operaţiune numită „Gamechanger” (N.r. - Schimbarea regulilor jocului).

În articol se mai afirma că Peter Szijjarto obişnuia să îl sune frecvent pe omologul său rus, Serghei Lavrov, pentru a-l informa despre evoluţia discuţiilor din cadrul reuniunilor Consiliului UE.

Şeful diplomaţiei ungare a calificat informaţiile drept „zvonuri” pe platforma X