Rusia își întărește arsenalul nuclear în Arctica, avertizează oficialii finlandezi: "E la fel ca în Războiul Rece"

Finlanda a solicitat finanțare în cadrul schemei de împrumuturi pentru apărare de 150 de miliarde de euro a blocului comunitar. FOTO: Getty Images

Rusia își consolidează activele strategice în Arctica și construiește noi facilități de-a lungul frontierei cu Finlanda, a declarat ministrul apărării din țara scandinavă pentru Euronews, subliniind că Arctica este „critică” pentru apărarea europeană.

„Rusia are majoritatea capacităților sale strategice în domeniul nuclear, submarinelor și bombardierelor cu rază lungă de acțiune în zona Peninsulei Kola”, a declarat Antti Häkkänen pentru Euronews într-un interviu în marja Conferinței de Securitate de la München din weekend.

„Construiesc noi facilități militare de-a lungul frontierei noastre, la fel ca în Războiul Rece. Ar fi înțelept să supraveghem Arctica și să construim capacități arctice” pentru descurajare, a adăugat el.

Peninsula Kola - o regiune de 100.000 de kilometri pătrați în nord-vestul îndepărtat al Rusiei - găzduiește majoritatea arsenalului nuclear strategic maritim al țării, cum ar fi submarinele, precum și activele aviatice cu rază lungă de acțiune.

Häkkänen, a cărui țară s-a alăturat NATO printr-o decizie istorică după ce Rusia a invadat Ucraina, a salutat reînnoirea planificării de apărare a NATO în nordul îndepărtat, menționând lansarea activității de vigilență sporită Arctic Sentry, dar a sugerat că securitatea regiunii ar fi trebuit să fie tratată ca o prioritate cu ani în urmă.

El a spus că forțele finlandeze sunt „pe deplin arctice” și sunt pregătite să își împărtășească expertiza cu aliații pentru a proteja mai bine zona. Președintele Trump a sugerat că europenii nu pot face asta singuri, propunând o achiziție a Groenlandei, căreia Danemarca se opune, susținută de UE.

La fel ca alte 18 state membre ale Uniunii Europene, Finlanda a solicitat finanțare în cadrul schemei de împrumuturi pentru apărare de 150 de miliarde de euro a blocului comunitar. Cererea sa de 1 miliard de euro a fost aprobată de Comisie luna trecută, miniștrii urmând să dea undă verde finală săptămâna aceasta.

Häkkänen a declarat pentru Euronews că „o mare parte” din bani va fi investită în forțele sale terestre pentru a achiziționa produse, inclusiv vehicule blindate și drone.

Anul trecut, Helsinki a lansat un plan major de reformă pentru revizuirea apărării sale terestre înainte de 2035, cu accent pe creșterea capacității de atac, modernizarea infrastructurii, dezvoltarea de sisteme fără pilot și îmbunătățirea autosuficienței materiale în condiții de urgență.

Amintim că președintele polonez Karol Nawrocki consideră că țara sa ar trebui să înceapă să dezvolte capacități de apărare nucleară, având în vedere amenințarea din partea Moscovei.

Într-un interviu acordat duminică postului de televiziune Polsat, Nawrocki s-a descris ca fiind „un mare susținător al aderării Poloniei la proiectul nuclear” și a susținut că țara ar trebui să își dezvolte strategia de securitate „bazată pe potențialul nuclear”.