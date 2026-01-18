Rusia salută tarifele impuse de Trump aliaților NATO din cauza Groenlandei. „Alianța transatlantică s-a încheiat”

1 minut de citit Publicat la 20:53 18 Ian 2026 Modificat la 20:53 18 Ian 2026

Rusia se bucură de tensiunile dintre SUA și Europa. Foto: GettyImages

Oficialii ruși au salutat amenințarea președintelui american Donald Trump de a impune tarife vamale aliaților NATO pentru Groenlanda, negociatorul economic al Kremlinului, Kirill Dmitriev, spune că această mișcare semnalează „prăbușirea” alianței transatlantice, potrivit Kyiv Independent.

Trump a declarat anterior că Washingtonul va impune tarife vamale de 10% aliaților NATO - Franța, Suedia, Danemarca, Norvegia, Germania, Marea Britanie, Olanda și Finlanda - până când SUA vor ajunge la un acord pentru a cumpăra Groenlanda. El a amenințat că va achiziționa insula „într-un fel sau altul”.

„Alianța transatlantică s-a încheiat”, a scris Dmitriev pe X, ironizând-o pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și îndemnând liderii europeni să nu-l „provoace” pe Trump.

Tarifele vor intra în vigoare pe 1 februarie și vor crește la 25% pe 1 iunie, a declarat Trump. El a amenințat cu tarifele la doar câteva zile după ce forțele europene din Franța, Germania și alte țări au început să sosească pentru exerciții în Groenlanda.

Fostul președinte rus Dmitri Medvedev, cunoscut pentru izbucnirile sale provocatoare, a salutat și el retorica lui Trump, considerând-o o dovadă a adâncirii diviziunilor din cadrul NATO .

„SUA se pregătește să atace Groenlanda, alegând insula însăși în locul unui fel de solidaritate atlantică”, a declarat Medvedev, adăugând că țările europene vor fi „pedepsite cu tarife vamale” pentru că se bazează pe protecția SUA.

Medvedev a batjocorit anterior unitatea occidentală și l-a îndemnat pe Trump să acționeze rapid pentru a anexa Groenlanda, reflectând interesul Moscovei de a exploata rupturile dintre SUA și aliații săi.

Groenlanda, unde locuiesc aproximativ 56.000 de locuitori, găzduiește deja o bază militară americană și a crescut în importanță strategică pe măsură ce competiția arctică se intensifică.

Mai multe țări ale UE au susținut public Danemarca de când Trump și-a reînnoit amenințările, semnalând alarmă în Europa cu privire la potențialele consecințe asupra coeziunii NATO.

Trump a insistat că NATO ar deveni „mai formidabil și mai eficient” dacă Groenlanda ar fi sub controlul SUA, o afirmație pe care liderii europeni au respins-o.

Cipru, care deține în prezent președinția rotativă a UE, a anunțat că ambasadorii UE vor organiza o reuniune de urgență pe 18 ianuarie pentru a evalua situația și a discuta un răspuns.