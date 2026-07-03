Rusia se pregătește de o debarcare a Ucrainei in Crimeea. Rușii se pregătesc de „contra-invazie” cu exerciții și jocuri de război

Foto: Telegram/Viktor_Murakhovskiy

Ucraina s-ar pregăti de o debarcare militară în Crimeea ocupată, pentru o operațiune de recucerire a peninsulei anexată ilegal de ruși în 2014, în timpul primei invadări a Ucrainei de către armata rusă, relatează The Moscow Times, care scrie că Kremlinul se pregătește deja serios pentru această posibilitate și că au fost desfășurate jocuri de război pentru a preîntâmpina un posibil desant al armatei ucrainene.

Viktor Murahovski, expert militar rus și colonel în rezervă, a declarat că a participat la un exercițiu militar operativ de comandament și stat major, intitulat „Deșteptarea Crimeei”, consacrat unui posibil desant al Forțelor Armate ale Ucrainei în Crimeea anexată de Rusia și măsurilor de respingere a acestuia.

„Statele majore au fost organizate, conform scenariului, din ofițeri aflați în rezervă și în retragere ai forțelor noastre armate. Partea «albastră» a acționat neconvențional, folosind pe scară largă cele mai noi mijloace de detectare și lovire. Partea «roșie» a fost nevoită să acționeze defensiv. În ansamblu, exercițiul s-a desfășurat coordonat și la un nivel ridicat, datorită organizatorilor”, a scris el pe canalul său de Telegram.

The Insider notează că Murahovski a atașat postării o hartă topografică a Crimeei și a apelor adiacente din Marea Neagră, realizată în sistemul de coordonate din 1942, SK-42, folosit în editorul grafic rus Ravelin de structurile de forță. Pe hartă apar numeroase săgeți și rute albastre dinspre Odesa și nord-vestul Mării Negre către Crimeea, precum și poziții defensive marcate cu roșu în jurul Sevastopolului și în nordul și estul peninsulei, inclusiv în zona Kerci și a Strâmtorii Kerci.

The Insider scrie că, judecând după postarea lui Murahovski și harta publicată, scenariul nu a simulat o operațiune clasică de debarcare din perioada celui de-Al Doilea Război Mondial, ci o operațiune modernă cu utilizarea pe scară largă a dronelor, armelor de precizie cu rază lungă de acțiune și ambarcațiunilor rapide.

În ultima perioadă, Forțele Armate ale Ucrainei au intensificat atacurile asupra logisticii militare din peninsula anexată. În iunie, Ucraina a atacat podurile care leagă regiunea Herson de Crimeea, podul feroviar peste Canalul Crimeei de Nord, iar pe 30 iunie armata ucraineană a anunțat că a lovit un pod rutier în apropierea localității Azovske, ocupată de Rusia, din regiunea Zaporojie, precum și un pod feroviar din localitatea Iciki, din Crimeea.

Ministrul ucrainean al apărării, Mihailo Fedorov, a vorbit despre planuri de izolare a Crimeei și de transformare a peninsulei „într-o insulă”, iar comandantul Forțelor Sistemelor Fără Pilot (drone - n. red.), Robert Brovdi, a anunțat penurii de resurse și compromiterea sezonului turistic în peninsulă.

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a vorbit, pe 24 iunie, despre o operațiune în Crimeea menită să constrângă Rusia să accepte pacea, precizând că aceasta este „calculată cu precizie”. Ulterior, Zelenski a aprobat pentru SBU o operațiune de 40 de zile de presiune asupra Rusiei, fără a oferi detalii.