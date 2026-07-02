Rusia susţine că ambasada sa din Suedia ar fi fost ţinta unui atac cu drone şi ameninţă cu "eventuale consecinţe"

<1 minut de citit Publicat la 11:43 02 Iul 2026 Modificat la 11:43 02 Iul 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Rusia ameninţă Suedia cu "eventuale consecinţe" după ce a susţinut că ambasada sa din ţara scandinavă ar fi fost ţinta unui atac cu drone. Potrivit reprezentanților ambasadei, o dronă de tip quadcopter a lansat un recipient cu vopsea roșie în incită.

O a doua dronă a aruncat un obiect care imita un dispozitiv exploziv improvizat, acesta căzând în apropierea clădirii ambasadei.

O dronă ar fi lansat un recipient cu vopsea roșie, în timp ce o alta ar fi căzut „în imediata apropiere a clădirii”. De aceasta ar fi fost „atașată” o imitație a unui dispozitiv exploziv artizanal, notează Nasaniva.com.

Ambasada a transmis că aceasta „nu este doar o provocare, ci o tentativă fățișă de a-i intimida pe angajații misiunii ruse”.

Suedia a interceptat avioane militare rusești deasupra Mării Baltice

Suedia și-a ridicat de două ori avioanele de luptă în aer, la mijlocul lunii iunie, după ce au fost detectate aeronave militare rusești deasupra Mării Baltice. Rușii nu au intrat în spațiul aerian suedez.

Suedezii spun că au acționat rapid de îndată ce au văzut că avioanele rusești se apropie, trimițând escadrilele de Gripen să identifice și să urmărească aeronavele. Concluzia a fost că nu a avut loc nicio încălcare a spațiului aerian.