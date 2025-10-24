Rusia trimite femeile în linia întâi, după ce le-au deghizat în civili şi le-au infiltrat în regiunea Donețk. "Au devenit carne de tun"

Rusia trimite femeile în linia întâi, după ce le-au deghizat în civili şi le-au infiltrat în regiunea Donețk. "Au devenit carne de tun". Sursa foto: Profimedia Images

Mișcarea de rezistență ucraineană Atesh a dezvăluit cum comandamentul Regimentului 506 Pușcași Motorizați din Rusia a început să formeze unități de asalt formate din femei în apropiere de Pokrovsk, regiunea Donețk, și le folosește pentru a se infiltra în pozițiile ucrainene deghizate în civili, conform Pravda.

Partizanii au raportat că agenții lor din cadrul regimentului 506 înregistrează ceea ce descriu drept „pierderi catastrofale” în rândul trupelor ruse. Drept urmare, comandamentul regimentului ar fi început să recruteze femei pentru companiile sale de asalt. ATESH spune că acest lucru este destinat să compenseze lipsa de mercenari și soldați contractuali, descriind acest lucru ca o dovadă a „epuizării resurselor militare ale Rusiei”.

Partizanii spun că aceste femei nu sunt trimise doar în misiuni de asalt, ci sunt folosite și pentru operațiuni de infiltrare.

Ce trebuie să facă femeile

„În cazul unui atac eșuat, li se ordonă să se schimbe în haine civile și, dându-se drept localnici, să efectueze recunoașteri și să transmită informații despre mișcările forțelor de apărare ale Ucrainei.

Sursele noastre confirmă că nu există cale de întoarcere pentru aceste femei. Viețile lor depind în întregime de «mila» comandanților lor – o milă care poate fi câștigată doar într-un singur mod. Trupele ruse și-au pierdut complet morala.”

"Au transformat femeile în carne de tun" - au concluzionat agenţii Atesh.

Putin le cere tinerilor să lase educația și cariera și să se apuce de făcut copii

Vladimir Putin le-a cerut tinerilor "să lase educaţia şi cariera" şi să facă copii, dând exemplu "familiile de ţărani" care aveau "câte zece membri". El a subliniat că rușii nu ar trebui să amâne această problemă "pe mai târziu", scrie Moscow Times.

În cadrul Consiliului pentru Implementarea Politicii Demografice și Familiale de Sta,t președintele Vladimir Putin i-a îndemnat pe tineri să înceapă să facă copii și le-a recomandat să urmeze exemplul familiilor de țărani "care aveau câte 10 membri".

El a subliniat că rușii nu ar trebui să amâne această problemă "pe mai târziu", concentrându-se doar pe educație sau carieră. Potrivit lui Putin, sarcina guvernului este să se asigure că familiile cu trei sau mai mulți copii devin normale și, pentru acest lucru, trebuie să lucreze la "atitudinile valorice" ale cetățenilor.