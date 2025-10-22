Rușii au lansat rachete balistice intercontinentale. Putin a anunțat un exercițiu al forțelor strategice nuclare

Lansarea unui ICBM. Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia Images

Putin a anunţat un exercițiu al forțelor strategice nucleare care are loc miercuri, 22 octombrie. Președintele rus a declarat într-o videoconferinţă că exercițiul nuclear de astăzi este unul planificat. „Pe 22 octombrie, avem programat un exercițiu de gestionare a forței nucleare, așa cum tocmai a raportat ministrul Apărării. Să ne apucăm de treabă”, a declarat Putin, din biroul de la Kremlin, potrivit presei ruse.

Putin nu a ratat ocazia să se laude cu capacitățile nucleare ale Rusiei.

„Ne descurcăm bine în această privință. Adică, nivelul nostru de modernizare este mai ridicat decât al oricărei alte țări nucleare din lume. Pur și simplu am muncit din greu și mult timp la asta”, a spus Putin.

El a menționat că Rusia și Statele Unite au ajuns la o „paritate” în ceea ce privește armele strategice. „Americanii au mai multe submarine, dar numărul de focoase nucleare de pe aceste nave [între Rusia și Statele Unite] este aproximativ același. Ei au mai multe submarine nucleare, iar noi avem puțin mai puține submarine nucleare strategice. Avem mai multe submarine multifuncționale, dar acestea joacă și ele un rol foarte important. Avem Forțele de Rachete Strategice, forțele de rachete strategice terestre”, a explicat președintele rus.

Potrivit șefului Statului Major General al Forțelor Armate Ruse, Valeri Gherasimov, acțiunile practice au fost efectuate de complexul Iars de la Cosmodromul Pleșețk, submarinul cu rachete Bryanțk de la Marea Barents și purtătorii de rachete strategice Tu-95MS.

Evenimentul a implicat forțe terestre, maritime și aeriene. Au fost efectuate lansări practice de rachete balistice intercontinentale și rachete de croazieră lansate din aer.

La o întâlnire cu Statul Major General, președintele a constatat că antrenamentul se desfășura conform planului.