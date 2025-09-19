Rușii au mutat în Kaliningrad rachete capabile să bombardeze nuclear teritoriul NATO. Temutele Iskander-M au făcut ravagii în Ucraina

Mișcarea face parte din exercițiile militare Zapad, planificate împreună cu Belarus, dar pentru experți mesajul este că Rusia vrea să intimideze. sursa foto: Getty

La doar câteva zile după o „încălcare fără precedent” a spațiului aerian polonez de către drone rusești, Kremlinul a plusat la granița NATO cu o demonstrație de forță: desfășurarea de rachete balistice Iskander-M în exclava Kaliningrad, la numai 40 de kilometri de Polonia, scrie The Kyiv Independent.

Această acțiune a făcut parte din „repertoriul” exercițiilor militare Zapad, planificate împreună cu Belarus, dar, pentru experți, mesajul este că Rusia vrea să intimideze.

„Aceasta este o oportunitate pentru Rusia de a intimida publicul european prin operațiuni de influență și de a transmite direct guvernelor NATO capacitățile și disponibilitatea sa”, explică John Ridge, analist în domeniul securității la Tochnyi.info.

Un joc dublu: demonstrație de forță sau semn de slăbiciune?

Tensiunile dintre Rusia și NATO au ajuns la cel mai înalt nivel de după Războiul Rece. Alianța și-a întărit prezența pe flancul estic, după ce Rusia a lansat cel puțin 21 de drone în spațiul aerian polonez într-o singură noapte.

Dar, spun alți analiști, desfășurarea rachetelor Iskander nu dovedește putere, ci nesiguranță.

„Regimul rus are nevoie să arate că poate și să creeze impresia că este un rival puternic pentru NATO și Occident. Pentru că, după mai bine de trei ani de eșecuri în Ucraina, puterea de negociere geopolitică a Rusiei s-a evaporat”, spune Jan Kallberg, cercetător la Center for European Policy Analysis.

De ce e atât de periculoasă desfășurarea rachetelor Iskander în Kaliningrad

Exercițiile coordonate cu Belarus au adus din nou în prim-plan exclava Kaliningrad – o regiune ultra-militarizată, între Polonia și Lituania, separat de restul teritoriului Rusiei.

Pe 13 septembrie, conform unui clip video publicat pe rețelele sociale, un sistem Iskander era transportat pe autostrada E28, la mai puțin de 40 km de Polonia. Informația fost confirmată de Cyberboroșno, o organizație de informații open-source (OSINT).

Iskander-M, cunoscut și ca SS-26 Stone, este o rachetă balistică de mare viteză (Mach 6–7), cu rază de acțiune de 500 km și capabilă să lovească ținte în șase state NATO: Polonia, Germania, Suedia, Letonia, Lituania și Estonia. Poate transporta atât focoase convenționale, cât și nucleare. Rusia a folosit intens aceste rachete în Ucraina, cu impact devastator.

„Racheta coboară aproape vertical asupra țintei, lovind într-un unghi de aproape 90 de grade, și lasă de obicei în urmă un crater circular de mari dimensiuni”, spun experții. Costul unei singure rachete: aproximativ trei milioane de dolari.

Armele nucleare, ultima pârghie de putere

Îngrijorarea crește și din cauza informațiilor că Rusia își extinde o instalație despre care se suspecteaz că găzduiește arme nucleare în Kaliningrad. Ministrul polonez de externe, Radoslaw Sikorski, a spus încă din 2024 că în exclavă ar putea fi depozitate până la 100 de focoase tactice. Pentru NATO, mesajul Rusiei este o provocare directă.

„Nu este suficient doar să întărim descurajarea pe flancul estic. Trebuie să facem primii pași concreți pentru protejarea spațiului aerian ucrainean, începând cu instituirea unei zone de interdicție aeriană, cel puțin deasupra regiunilor de vest ale Ucrainei”, avertizează Marko Mihkelson, șeful Comisiei de Politică Externă din Parlamentul Estoniei. Kallberg, însă, vede altceva: o bătălie de imagine nu doar cu Occidentul, ci și cu China.

„Ultima reuniune a liderilor autoritari de la Beijing a arătat clar: Xi Jinping era unchiul bogat din oraș, iar Putin – vărul sărac și cerșetor de la țară. Putin a fost un personaj secundar”, spune acesta.