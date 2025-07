Ruşii recrutează copii prin competiții de jocuri video pentru a proiecta drone. "Ni s-a interzis să spunem că proiectele sunt militare"

Totul a început cu un joc video lansat în 2022, numit "Berloga". Foto: Getty Images

Rusia foloseşte copii pentru a proiecta şi testa dronele folosite în războiul din Ucraina, prin intermediul unor competiții naționale care încep cu jocuri video aparent inofensive și se încheie cu "angajarea" celor mai talentați elevi în diverse companii din industria de apărare. "Ni s-a interzis să spunem că proiectele sunt pentru război, așa că am inventat aplicații civile", a spus unul dintre cei implicaţi, potrivit unei anchete recente The Insider, citată de The Guardian.

Dezvăluirile fac parte dintr-o investigație realizată de publicația rusă The Insider, aflată în exil, și reprezintă cele mai noi dovezi ale implicării copiilor ruși în efortul de război. În Rusia, educația "patriotică" și militarizată depășește participarea la evenimente simbolice și ajunge până la contribuții concrete în proiecte militare.

"Copiii sunt implicați activ în modelarea componentelor pentru diverse drone. Cunosc cel puțin câteva persoane care proiectau piese pentru drone folosite de companii importante", a spus unul dintre ei.

Vladimir Putin a cerut intensificarea producției de drone, acestea devenind o componentă esențială a războiului cu Ucraina. În acest context, Rusia caută cei mai inteligenți și talentați tineri din domeniul tehnologiei pentru a sprijini efortul militar, într-o cursă constantă cu Ucraina pentru superioritate tehnologică.

Totul a început cu un joc video lansat în 2022, numit "Berloga", în care "urșii inteligenți" trebuie să se apere de roiuri de albine, folosind uneori drone pentru a le respinge. Jocul este jucat de sute de mii de tineri ruși, iar performanțele bune pot aduce credite suplimentare la examenele de final de liceu.

Cei mai buni participanți ajung să concureze în competiții avansate, precum Big Challenges, care identifică elevi promițători pentru a fi recrutați de companii rusești, multe dintre ele aflate sub sancțiuni internaționale din cauza implicării în industria de apărare.

The Insider a intervievat trei adolescenți finaliști în astfel de competiții, implicați direct în proiecte legate de tehnologia dronelor. Aceștia au explicat cum sunt dezvoltate proiectele și au confirmat că erau conștienți de aplicațiile militare ale muncii lor, dar li se cerea să le ascundă.

"Ni s-a interzis să spunem că proiectele sunt pentru război, așa că am inventat aplicații civile. E un program pentru copii… Un proiect trebuie să aibă întotdeauna un scop dublu, mai ales dacă ești elev. Este o regulă nescrisă pe care am respectat-o la fiecare competiție", a spus unul dintre adolescenți.

Deși dronele mici, cu vedere la persoana întâi (FPV), sunt cele mai mortale pe front, Rusia și Ucraina utilizează și drone cu rază lungă de acțiune pentru a lovi ținte aflate în adâncimea teritoriului inamic. Cel mai recent atac rusesc cu drone a fost asupra oraşului-port ucrainean de la Marea Neagră, Kramatorsk.

Adolescenții sunt implicați inclusiv în producția acestor drone. Un documentar difuzat de postul TV al armatei ruse a arătat imagini cu tineri ajutând la asamblarea dronelor kamikaze într-o fabrică descrisă drept "cel mai mare producător de drone de atac din lume".

Angajarea minorilor în unități militare, care pot fi considerate ținte legitime în timpul unui conflict, încalcă numeroase convenții internaționale.

În imaginile difuzate duminică, sute de drone Geran-2 finalizate erau aliniate în halele de producție. Fabrica, situată în Alabuga, Tatarstan, este vizată de sancțiuni ale Uniunii Europene și a fost anterior ținta unor atacuri cu drone din partea Ucrainei.

Geran-2, cu o rază de acțiune de aproximativ 1.600 km, este o variantă adaptată a dronei iraniene Shahed, a cărei producție a fost localizată în Rusia. Oficial, Moscova susține că dronele vizează doar infrastructura militară și energetică, însă au existat numeroase cazuri în care au lovit obiective civile.

Postul de televiziune Zvezda, controlat de stat, a relatat că fabrica din Alabuga colaborează cu un colegiu tehnic din apropiere, unde adolescenți de 14-15 ani învață cum să construiască drone, cu scopul de a se angaja ulterior în fabrică. În filmările difuzate apar elevi cu fețele estompate, lucrând la computere sau asamblând componente.

Unul dintre copiii intervievați de Insider a povestit că, la vârsta de 13 ani, a ajuns să instruiască soldați în operarea dronelor, într-o unitate militară de stat, în anul 2022.

Pentru a obține aceste informații, jurnaliștii s-au prezentat drept reporteri de la instituții media controlate de stat. Jurnalismul independent a fost aproape complet eliminat în Rusia de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei, în 2022, iar majoritatea jurnaliștilor independenți au fost forțați să se exileze. Astfel, asumarea unei identități de presă "loială" a fost singura modalitate de a obține mărturii sincere din partea surselor intervievate.